George Soros è la persona dell' anno del Financial Times

George Soros è stato scelto come persona dell’anno dal Financial Times : Esattamente per i motivi per cui l'estrema destra lo detesta: in quanto «difensore della democrazia liberale e di una società aperta»

George Soros - il finanziere è la ‘persona dell’anno’ per il Financial Times : “È il portabandiera della democrazia liberale” : “È il portabandiera della democrazia liberale e di una società aperta”. Con questa motivazione il Financial Times ha nominato George Soros persona dell’anno 2018. L’annuncio è stato dato dallo stesso quotidiano britannico che nelle sue pagine ha pubblicato un’intervista al finanziere ungherese. “Di solito il nome viene scelto solo in base agli obiettivi raggiunti. Nel caso di Soros abbiamo scelto anche per i ...

George Soros è la persona dell’anno per il Financial Times : Foto: OLIVIER HOSLET/AFP/Getty Images Miliardario, filantropo, nemico giurato di Vicktor Orbán e incubo dei sovranisti di mezzo mondo. L’autorevole quotidiano finanziario inglese Financial Times ha deciso di assegnare la palma di personalità simbolo del 2018 a George Soros e non solo in base a una considerazione sui traguardi che è riuscito a raggiungere, sottolinea la scelta editoriale, “ma per i valori che rappresenta“. Una ...

George Soros è la persona dell'anno per il Financial Time : "Di solito scegliamo la persona dell'anno in base agli obiettivi raggiunti. Quest'anno l'abbiamo scelta anche per i valori che rappresenta". E la persona del 2018, per il Financial Times, è George Soros. Il miliardario 88enne di origini ungheresi viene descritto non solo come "il padre dell'industria degli hedge fund" ma anche come "il portabandiera della democrazia liberale e di una società aperta". Il Financial Times lo definisce ...

George Soros “uomo dell’anno” per il Financial Times : George Soros è stato incoronato l'uomo dell'anno dal Financial Times: "Di solito scegliamo la persona dell’anno in base agli obiettivi raggiunti, stavolta abbiamo scelto per i valori che rappresenta: è un filantropo che crede nella democrazia liberale e nella società aperta", ha spiegato il quotidiano.Continua a leggere

La fondazione di George Soros interromperà le sue attività in Turchia : Open Society Foundations, il gruppo filantropico fondato dal finanziere George Soros (uno dei principali bersagli dell’estrema destra europea e statunitense, e dei gruppi complottisti e antisemiti) ha detto lunedì che chiuderà i suoi uffici a Istanbul e non lavorerà più

Le sei bufale più popolari su George Soros - smontate : ... come i tentativi di 'riempire l'Europa di finti profughi' - come ha scritto Matteo Salvini - o di architettare 'colpi di Stato' in tutto il mondo . La sostituzione etnica delle razze europee con ...

Come nascono le teorie del complotto? Il caso di George Soros : ... quindi, Soros è al centro di teorie, diffuse soprattutto in ambienti di estrema destra, che lo dipingono Come una delle persone più pericolose del mondo. Lo sviluppo dei social network ha ...

George Soros - il suo più segreto e potentissimo nemico : la clamorosa accusa contro Mark Zuckerberg e Facebook : ... che avrebbe diffuso fake news sul fatto che dietro ai gruppi che criticano Facebook ci sia proprio il finanziere ungherese, il più odiato dai sovranisti di mezzo mondo per il suo impegno a favore ...

Mark Zuckerberg sull’inchiesta del Nyt. “Non ne sapevo nulla. Ho grande rispetto per George Soros” : Il fondatore di Facebook ha risposto alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per screditare le voci critiche e accostarle al finanziare di origini ungheresi. “Abbiamo subito rotto il contratto”, racconta....

Mastercard prepagate e anonime agli immigrati - l'ombra di George Soros : ma con quali soldi? : ... che aveva lo scopo dichiarato di 'aiutare i migranti, i rifugiati e altri che lottano all' interno delle loro comunità in tutto il mondo per migliorare il loro status economico e sociale'. Soros ...

Pacchi bomba a casa di Obama e dei Clinton : ordigni simili a quello contro George Soros : I Pacchi bomba sono stati recapitati alle residenza di Barack Obama, Hillary e Bill Clinton: si trattava di tubi riempiti di polvere esplosiva che sono stati intercettati dal personale addetto alla sicurezza.Continua a leggere

George Soros - trovato ordigno nella cassetta della posta : fatto brillare/ Usa - Fbi indaga : movente politico? : George Soros, trovato ordigno nella cassetta della posta: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:08:00 GMT)

George Soros - TROVATO ORDIGNO NELLA CASSETTA DELLA POSTA/ Usa - pacco sospetto fatto brillare : nessun ferito : GEORGE SOROS, TROVATO ORDIGNO NELLA CASSETTA DELLA POSTA: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:24:00 GMT)