Genova | Toninelli | ' Ponte aperto a inizio 2020 Renzo Piano sarà supervisore dell' opera'

Toninelli - ponte Genova pronto a fine'19 : 10.59 Il nuovo ponte di Genova "sarà in piedi a fine 2019 e all'inizio del 2020 al massimo verrà inaugurato, magari addirittura a fine dicembre". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli, a Radio anch'io. "Il dato importante è che è iniziata la demolizione e da marzo partirà la ricostruzione". Quanto al decreto Genova,il ministro ha spiegato: "Abbiamo creato una struttura giuridica che blinda la fase di ...

'Avanti col Terzo Valico. E i binari fino al porto di Genova' - Toninelli e M5s - : Roma, 13 dic., askanews, - Avanti col Terzo Valico, fino a raggiungere il porto di Genova. La realizzazione proseguirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ...

Danilo Toninelli - l'ultima beffa per i grillini : perché è costretto a fare il Terzo Valico di Genova : Arriva il via libera anche per il Terzo Valico di Genova, con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, costretto a dar seguito a un'opera da sempre osteggiata dai movimenti vicini ai ...

Toninelli : a breve cantiere nuovo ponte Genova - entro 2019 lavori ultimati : Genova – “Stamattina al ministero ho incontrato il commissario Bucci per discutere delle operazioni di demolizione e ricostruzione del ponte di Genova. Il lavoro procede spedito e a giorni partiranno i cantieri che ridaranno alla citta’ la normalita’ che merita”. Lo conferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sulla propria pagina Facebook, dopo il vertice di prima mattina con il ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi - o al massimo anni” : “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, al massimo anni”. Così il ministro alla Infrastrutture, Danilo Toninelli, al Consiglio Trasporti a Bruxelles. L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, o al massimo anni” proviene da Il Fatto Quotidiano.