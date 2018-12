Ftse Mib bene intonato ma sotto le resistenze

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 19/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 18.945, in lieve aumento dell'1,47%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 19/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Spicca il volo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 18.947, con un aumento dell'1,62%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Andamento Future Ftse Mib del 19/12/2018 - ore 15.40 : Il FIB continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.800, in aumento di 245 punti rispetto alla ...

Cautela in attesa della Fed. Ftse Mib su con accordo Italia-UE : Una mossa scontata dal mercato che seguirà con molta attenzione la conferenza stampa del presidente Powell, per capire quali saranno le prossime mosse in materia di politica monetaria. Si ragiona ...

Borsa italiana brillante con BTP e bancari. Ftse Mib +1 - 48% : BTP in netto rialzo dopo che ieri la portavoce del ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che è stato raggiunto l'accordo con la Commissione Europea sulla manovra 2019:* l'intesa dovrebbe ...

Andamento Future Ftse Mib del 19/12/2018 - ore 9.30 : Slancio per il FIB che non tiene conto dell'Andamento in frazionale ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB avvia a quota 18.800 con un miglioramento di 290 punti rispetto alla ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 18/12/2018 : Chiusura del 18 dicembre Frazionale ribasso per il derivato italiano , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,27%. Lo scenario di breve periodo del Future sul FTSE MIB evidenzia un declino dei ...

Piazza Affari sotto la parità con Azimut e petroliferi. Ftse Mib -0 - 26% : Ieri Mondo TV aveva annunciato la firma di un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio OY per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains. , Simone Ferradini - www.

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 18/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 18.754. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 18/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Appiattita la performance del derivato italiano con i prezzi allineati a 18.755. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto ...

Piazza Affari in verde - bene industriali e lusso. Ftse Mib +0 - 15% : Ieri Mondo TV aveva annunciato la firma di un contratto di licenza con la finlandese Yleisradio OY per la trasmissione in Finlandia della seconda stagione di Robot Trains.

Andamento Future Ftse Mib del 18/12/2018 - ore 9.30 : Modesta la discesa registrata dal FIB . Si muove in territorio negativo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha iniziato gli scambi a quota 18.605, in calo di 40 punti rispetto alla ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 17/12/2018 : Chiusura del 17 dicembre Risultato negativo per il derivato italiano , con una flessione dell'1,00%. Lo scenario di breve periodo del Future sul FTSE MIB evidenzia un declino dei corsi verso area 18.

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 17/12/2018 : Chiusura del 17 dicembre Ribasso per il principale indice della Borsa di Milano , che chiude la seduta con una flessione dell'1,15%. Lo scenario di breve periodo del FTSE MIB evidenzia un declino dei ...