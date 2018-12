calcioweb.eu

: RT @romanewseu: #Frosinone, ufficiale l'esonero di #Longo: al suo posto #Baroni #ASRoma #SerieA - luigicastronuov : RT @romanewseu: #Frosinone, ufficiale l'esonero di #Longo: al suo posto #Baroni #ASRoma #SerieA - FcInterNewsit : UFFICIALE - Frosinone, esonerato Longo. Baroni è il nuovo allenatore - CalcioWeb : #Frosinone, ufficiale: #Baroni è il nuovo tecnico -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Marcoè ilallenatore del. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa dal presidente del club, Maurizio Stirpe.prende il posto di Moreno Longo, esonerato nella giornata di ieri, che la società “ringrazia“, assieme ai “suoi collaboratori per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro professionale“. Longo, autore della promozione in A dei ciociari, ha pagato la sconfitta interna col Sassuolo nell’ultimo turno di campionato e il penultimo posto in classifica. In mattinata, che era legato fino a giugno col Benevento, ha ottenuto la risoluzione del contratto dal presidente dei campani, Vigorito, e a breve firmerà l’accordo con i gialloazzurri.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...