Freccette | Mondiale 2019 | i risultati di oggi 19 dicembre Crollano tre teste di serie

(Di giovedì 20 dicembre 2018) All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) proseguono i Mondialidisi è entrati nel vivo con la disputa di sei incontri del secondo turno.ben 3di. L’australiano Simon Whitlock, attuale numero 8 e finalista nel 2010, si è arreso per 3-0 al cospetto dell’inglese Ryan Joyce che vola al terzo turno dove affronterà il vincente di Norris-Lennon. L’inglese James Wilson, attuale numero 26 e con un quarto di finale raggiunto in carriera, ha ceduto al quinto set contro l’irlandese Williams O’Connor che ora attende il vincente di Suljovic-Searle. Il nordirlandese Brendan Dolan ha strapazzato l’inglese Joe Cullen (numero 14) per 3-0 e si regala il terzo turno contro King o Dekker.Vincono invece le altrediimpegnate al secondo turno. Il belga Kim Huybrechts sbriga la pratica svedese Daniel ...