Francia | Coppa di Lega | il Psg supera a fatica l’Orleans e si guadagna gli ottavi ...

Tennis - Coppa Davis : Sebastien Grosjean nuovo capitano della Francia : Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis dopo l’addio di Noah delle scorse settimane Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis. Lo ha annunciato la FederTennis transalpina in un comunicato. Il quarantenne di Marsiglia, che nella sua carriera da giocatore vinse la Davis con la Francia nel 2001, ha firmato un contratto di due anni e prende il posto di Amelie Mauresmo. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katharina Althaus domina in Francia davanti a Lundby e Takanashi. 12ma Lara Malsiner : Katharina Althaus non si ferma più e vince la seconda gara in due giorni (la terza di fila in stagione) a Premanon, in Francia, in occasione della seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile. La tedesca si conferma in grandissima condizione e domina grazie ad un secondo Salto sensazionale in cui ha scavato un gap abissale nei confronti delle avversarie. Althaus, che aveva chiuso in vetta la prima serie con 2 punti di margine su ...

Coppa Davis – Amelie Mauresmo rifiuta la panchina della Francia : sarà l’allenatrice di Pouille : Amelie Mauresmo declina la proposta di diventare capitana della Francia di Coppa Davis: la francese sarà l’allenatrice di Lucas Pouille Dopo la disfatta in finale di Coppa Davis e l’addio di Yannick Noah, la panchina della Francia continua a restare senza guida tecnica. Amelie Mauresmo, ex capitana di Fed Cup, ha deciso di declinare l’invito a sedersi sulla panchina maschile. La francese, ex allenatrice di Andy Murray (prima coach donna di ...

Staffetta mista del biathlon - Coppa del Mondo : Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera : Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera nella Staffetta mista del biathlon nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo Finiamo terzi, come all’Olimpiade di PyeongChang. La Staffetta mista del biathlon sale sul podio nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo. A Pokljuka, in Slovenia, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer si arrendono soltanto alla Francia e alla sorprendente Svizzera, riuscendo a ...

Tennis - la Croazia supera la Francia e vince l'ultima Coppa Davis : Ma tanti altri sono i momenti indimenticabili: l'impresa di Paolino Canè contro l'allora numero 1 al mondo Mats Wilander sulla terra rossa di Cagliari, i crampi di Stefano Pescosolido costretto al ...

Coppa Davis : la Croazia trionfa - Francia al tappeto : Sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy, nei pressi di Lille, Marin ili, numero 7 del mondo, ha conquistato oggi il punto decisivo, 3-1 il risultato,, battendo in tre set il francese Lucas ...

Coppa Davis alla Croazia - Francia battuta 3-1 : Roma, 25 nov., askanews, - La Croazia ha vinto la Coppa Davis 2018 superando la Francia per 3-1. Nella finale andata in scena sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy - ultima edizione ...

Tennis - coppa Davis : Cilic doma Pouille - trionfo Croazia e Francia ko : Merito di Marin Cilic, n.7 del mondo, che ha vinto il terzo e decisivo punto battendo in scioltezza Lucas Pouille, 32 del ranking Atp, col punteggio di 7-6, 3, 6-3 6-3. VIA AL NUOVO FORMAT - Troppo ...

Coppa Davis 2018 - trionfo della Croazia! Cilic demolisce Pouille - la Francia si arrende in casa : Non è solo finita una Coppa Davis: è finita un’era. La vittoria di Marin Cilic su Lucas Pouille per 7-6(3) 6-3 6-3, che consegna alla Croazia l’1-3 che le vale la seconda Insalatiera della sua storia, è più di un semplice incontro decisivo della finale. A suo modo, quest’incontro fa la storia perché è lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo, tra la tradizione e una riforma estremamente discussa. Quanto alla partita, non è mai ...

Cilic porta la Croazia sul tetto del mondo! Singolari letali per la Francia : cala il sipario sull’ultima - vecchia - Coppa Davis : Marin Cilic supera Lucas Pouille e regala la Coppa Davis alla Croazia: la formazione est europea si aggiudica l’ultima edizione del torneo per nazioni con il vecchio format Nonostante l’ultimo cambio di formazione, ‘disperata’ strategia per sorprendere la Croazia, cambiando Chardy con Pouille, la Francia si è dovuta arrendere al primo match di giornata. Un Marin Cilic davvero solido ha regalato la Coppa Davis alla Croazia battendo Pouille ...

Finale Coppa Davis 2018 - Francia-Croazia 1-2 : Mahut ed Herbert vincono il doppio e accorciano le distanze : La Coppa Davis 2018 , l'ultima prima del rinnovato format voluto dalla Kosmos di Gerard Piqué, si deciderà domenica 25 novembre. Il doppio tiene in vita la Francia , che aveva perso i primi due ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 1-2 - Herbert/Mahut vincono il doppio e accorciano le distanze : La Francia è ancora viva nella Finale di Coppa Davis 2018. Il doppio transalpino composto da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert ha sconfitto in quattro set la coppia croata formata da Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 7-6 dopo tre ore e quarantadue minuti di grande battaglia. La prima palla break ce l’ha la Croazia nel quarto gioco, ma Mahut serve bene e l’annulla, conducendo poi la Francia sul 2-2. Sul 3-3 ...