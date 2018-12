Foto da… urlo | Cristiano Ronaldo fa visita ai giovani della Juventus VIDEO

Un dibattito da… campioni del mondo : Hamilton si diverte in moto - sui social spuntano i commenti di Marquez e Lorenzo [Foto] : Il pilota britannico ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in moto a Jerez, immediati sono arrivati i commenti di Marc Marquez e Jorge Lorenzo La due giorni di test di Jerez ha acceso i riflettori su Lewis Hamilton, sceso in pista in sella ad una Yamaha R1 per saggiare le proprie doti sulle due ruote. Una performance niente male quella del britannico, protagonista anche di una leggera caduta che non ha modificato il programma di ...

F1 - Hamilton si traveste da… Valentino Rossi : Lewis beccato in sella ad una Yamaha sul circuito di Jerez [Foto] : Il campione del mondo di Formula 1 ha girato con una Yamaha sul circuito di Jerez, mimetizzandosi tra una cinquantina di amatori Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle spalle, Lewis Hamilton può dunque concedersi alle proprie passioni, in particolare a quella relativa alle due ruote. photo4/Lapresse Il pilota britannico infatti è sceso ieri in pista a Jerez de la Frontera, compiendo un po’ di giri in sella ad una Yamaha tutta nera. Il ...

Rolex per tutti in casa Inter - Icardi si traveste da… Babbo Natale : Wanda Nara lo bacchetta sui social [Foto] : L’attaccante dell’Inter ha regalato 23 Rolex ai suoi compagni di squadra, suscitando la reazione della moglie sui social Ben 23 Rolex, uno per ogni compagno di squadra. Per non contare poi quelli donati agli ex colleghi, andati via dall’Inter al termine della scorsa stagione. Mauro Icardi si è trasformato in Babbo Natale, ringraziando così tutti i componenti della rosa nerazzurra per avergli permesso di vincere il titolo ...

Quando l’NBA diventa da… collezione : figurina di Michael Jordan in edizione limitata venduta ad un prezzo folle! [Foto] : figurina di Michael Jordan venduta ad un prezzo folle negli USA: un vero e proprio pezzo da collezione del quale ne esistono solo 23 copie Per un pezzo di collezione, i veri appassionati del genere sono disposti a tutti. Se tale oggetto in questione é poi una limite edition, della quale ne esistono solo 23 copie, il prezzo di vendita in asta schizza alle stelle. Chiedere conferma a chi ha acquistato per la cifra record di 94.630 dollari la ...