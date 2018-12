Forza Italia | Tajani | Si sono fatti dettare la manovra dalla Commissione

Fico "impone" il Global Compact : "L'Italia deve per Forza sedersi al tavolo". Ma Lega-M5S rinviano : Fico torna alla carica. E stavolta lo fa con termini perentori, quasi fosse un ordine. L'Italia - dice - sul Global Compact 'deve per forza sedersi al tavolo'. Per forza. Alla Camera la maggioranza ...

Advanced therapy medicinal product 'L'Italia deve rafForzare il suo ruolo' : "Nel nostro Servizio sanitario nazionale , Ssn, restano ancora diversi problemi da risolvere ma il nostro è tra i migliori al mondo a livello internazionale - ha dichiarato nel suo intervento in ...

Anticorruzione - Spazzacorrotti è legge/ Forza Italia contro M5s : 'Hanno inventato l'ergastolo processuale' : Ddl Anticorruzione, ok definitivo alla Camera: è legge. Ultime notizie, il Movimento 5 Stelle esulta. Il leader Luigi Di Maio: 'Rivincita onesti'.

Anticorruzione - Forza Italia : “Hanno inventato l’ergastolo processuale”. Ferri (Pd) : “La prescrizione è bomba innescata” : Fa discutere tra le file dell’opposizione il via libera alla legge Anticorruzione, bandiera del Movimento 5 stelle che l’ha rinominata ‘Spazzacorrotti‘, passata con 304 sì , 106 voti contrari e 19 astenuti. “Il governo ha inventato l’ergastolo processuale“, ha commentato la senatrice forzista Anna Maria Bernini. “La prescrizione è una bomba innescata”, le ha fatto eco Cosimo Ferri del ...

Rixi (Lega) : 'Fu Berlusconi a dirci di fare governo con M5S' e scarica Forza Italia : Il governo Lega-Movimento Cinque Stelle rappresenta un esecutivo su cui in pochi avrebbero potuto scommettere solo un anno. Due forze eterogenee, apparentemente lontanissime, governano ormai da mesi l'Italia, non senza screzi, ma con un rapporto cementificato da un contratto e quello che sarebbe un rapporto personale privilegiato tra i due leader: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tra coloro che vedono peggio questo sodalizio c'è sicuramente ...

Nord - Centro e Sud Forza Italia in tour per parlare al territorio : E c'è il mondo dei delusi pentastellati, che potrebbero seguire l'esempio di Marco Dall'Osso. Tajani attacca l'esecutivo Conte sulla trattativa con Bruxelles per la manovra. 'I signori del governo ...

Matteo Renzi - golpe nel Pd in Sicilia : la prova dell'inciucio con Forza Italia : Più che primarie del Pd, in Sicilia è andata in scena la resa dei conti tra Renziani e il resto dei dem, con il rischio altissimo che tutto finisca in procura e una scissione temuta a livello ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Governo - Di Maio : 'Se Salvini ci molla per Forza Italia si suicida' : Manovra da 30-33 miliardi - "Questa è una Manovra da circa 30-33 miliardi che mette risorse fresche nell'economia", ha detto il ministro del Lavoro. "Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono ...

Forza Italia lancia l'allarme : in arrivo una patrimoniale : Non sarà che il governo in difficoltà per trovare denaro per pensioni e reddito di cittadinanza prepara una bella patrimoniale? Il sospetto lo insinuano da giorni i parlamentari di Forza Italia e ieri un segnale sembrava andare in questa direzione.l'allarme lo lancia il deputato azzurro Pierantonio Zanettin. "La maggioranza gialloverde - sottolinea- ha respinto, nell'ambito della discussione sul decreto fiscale, l'ordine del giorno a mia prima ...

Silvio Berlusconi - la regione in cui Forza Italia si suicida : così regalano tutto alla Lega : Per quanto Silvio Berlusconi si impegni in annunci e promesse di rinnovamento di Forza italia, il suo partito ha tutta l'aria di un Titanic dopo l'impatto con l'iceberg, cioè il voto disastroso dello ...

Silvio Berlusconi esce allo scoperto : "Contatti Forza Italia-M5S per gruppo di responsabili" : Matteo Dall'Osso è solo il primo. Silvio Berlusconi esce allo scoperto e annuncia la "campagna acquisti" che possa facilitare un cambio di governo. "Non conosciamo i nomi ma conosciamo i discorsi tra esponenti dei M5s e i nostri senatori per creare un gruppo autonomo di responsabili per dar vita a un nuovo governo" ha detto il leader di Forza Italia intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa.Serve un nuovo Governo, spiega ...

Morte Pietro Foglia - il cordoglio di Forza Italia Campania - : "Con Pietro Foglia scompare un apprezzato protagonista della buona politica in Campania, un uomo dalle straordinarie doti umane, sempre vicino ai cittadini, un esempio di passione civile, di impegno e di competenza. La sua scomparsa di addolora profondamente, ci ...

Forza Italia - Versace : 'M5S irrispettoso : ha umiliato e abbandonato Matteo Dall'Osso' : Con un post sul nuovo blog di Mariastella Gelmini, la deputata Giusy Versace, atleta paralimpica e scrittrice, con un passato anche da conduttrice televisiva, ha espresso le sue valutazioni non solo sulla manovra di bilancio M5S-Lega, ma anche sulla vicenda, consumatasi in questi giorni, del passaggio in Forza Italia dell'ex grillino Matteo Dall'Osso, deputato affetto da disabilità. Versace: 'Bisognerebbe aumentare le pensioni di invalidità ...