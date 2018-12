Fortnite | anche il noto ragazzo dello zaino denuncia Epic Games per il suo balletto

eurogamer

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il nome di Russell Horning potrà non suonarvi familiare,se con molta probabilità conoscete alla perfezione l'aspetto di questo giovanee il suo famosissimoche ha fatto impazzire il mondo.come il "" o "Backpack Kid", Horning ha inventato questa danza che ha rapidamente scalato i trend dei social network, arrivando a essere inclusa come emote in una miriade di videogiochi come Destiny 2 e. Come riporta Polygon, il giovane ha però resooggi d'aver citato in giudizio, che stando ai suoi legali si sarebbe appropriata ingiustamente delper inserirlo nel suo Battle Royale dal successo planetario.Horning è la terza celebrità in meno di una settimana a fare causa a, dopo Alfonso Ribeiro (il Carlton di Willy, il principe di Bel-Air) e il rapper 2 Milly, non a caso rappresentati tutti dallo ...