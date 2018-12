For Honor | Ubisoft prepara i giocatori alla terza stagione | l' Anno del Messaggero

For Honor : Ubisoft annuncia la terza stagione : Ubisoft ha annunciato che For Honor continuerà il suo ottimo momento con un terzo anno di nuovi contenuti, tra cui quattro aggiornamenti stagionali relativi all’Anno del Messaggero. For Honor si espanderà nel 2019 con la terza stagione Il programma dei contenuti per il prossimo anno include quattro nuovi eroi, nuove mappe, costanti aggiornamenti per il bilanciamento dell’esperienza di gioco, oltre a ...

Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente : il fratello di Honor View 20 con Foro nel display e tripla fotocamera : ... flash LED fotocamera frontale 25MP batteria 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali, USB di tipo C Per ulteriori dettagli Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

Honor View 20 svelato in anticipo : display con Foro e fotocamera da 48 megapixel : Nella splendida cornice di Hon Kong, Honor ha svelato alcune informazioni interessanti sul futuro flagship, una di queste è il nome: Honor View […] L'articolo Honor View 20 svelato in anticipo: display con foro e fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 - Huawei P Smart (2019) e Honor View 20 prendono Forma : Scopriamo qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019), che sarebbero passati da Geekbench, e Honor View 20. L'articolo Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019) e Honor View 20 prendono forma proviene da TuttoAndroid.

Dal 22 gennaio Honor View 20 - display con Foro e tanto altro : Il 22 gennaio dovremmo assistere alla presentazione di Honor View 20 nella città di Parigi. L'immagine teaser non parla esplicitamente di questo dispositivo, ma ci sembra chiaro il riferimento. Tenete anche presente che è passato un anno esatto dal lancio del precedente Honor View 10, e quindi è facile ipotizzare che il 22 del prossimo mese toccherà al suo successore. La locandina ci mostra un dispositivo dal display forato, pronto ad ...

Il Foro nel display è di tendenza : Honor View 20 arriverà il 22 gennaio : Honor View 20 sarà presentato il 22 gennaio a Parigi in un evento dedicato: l'immagine dell'invito lascia presagire la presenza di una fotocamera anteriore inserita in un foro del display. L'articolo Il foro nel display è di tendenza: Honor View 20 arriverà il 22 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Nessun aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor oggi 10 novembre? SconForto riscontro ufficiale : Il giorno tanto atteso è arrivato: EMUI 9.0 su Huawei e Honor (almeno per alcuni modelli dei due brand) dovrebbe far capolino proprio oggi 10 novembre. Almeno secondo l'annuncio ufficiale commentato in questi giorni ma che, in questa mattinata, resta completamente disatteso. Cosa c'è da aspettarsi dunque nelle prossime ore? Riavvolgiamo il nastro delle ultime comunicazioni ufficiali in merito all'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor. ...

For Honor : Marching Fire - recensione : Fino a qualche mese fa tutti avremmo dato For Honor come in crisi. Poco seguito a livello di contenuti, troppi ri-bilanciamenti delle statistiche degli eroi e un netcode altalenante, hanno infatti segnato gli iniziali problemi del gioco.Poi però Ubisoft ha deciso di dare nuova linfa a un altro dei suoi giochi dal forte potenziale competitivo, come accaduto con Rainbow Six Siege, la cui rinascita e il cui aumento di popolarità sono state fra le ...

BlizzCon 2018 : World of Warcraft : Battle For Azeroth mostra il suo cinematic trailer "Lost Honor" : World of Warcraft: Battle for Azeroth in occasione del BlizzCon non ha perso tempo per lanciare il suo nuovo cinematic trailer, intitolato "Lost Honor", riporta Dualshockers.Se vi siete chiesti cosa sia successo a Saurfang, ora avete una risposta. Nel cinematic possiamo vedere come Re Anduin Wrynn lo libera per fermare Sylvanus.Nel filmato mostrato si pala anche del futuro di Orda e Alleanza, potete vederlo riportato qui di seguito:Read ...

Andamento Honor 10 con la beta Android Pie : tra batteria e perFormance il 31 ottobre : Da alcuni giorni a questa parte gli utenti in possesso di un Honor 10 possono testare la beta ufficiale ottimizzata su Android Pie. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla data di uscita dell'aggiornamento nella sua versione ufficiale e definitiva, ma arrivati a fine ottobre possiamo quantomeno analizzare come stia andando lo smartphone in alcuni ambiti specifici. Oggi 31 ottobre, ad esempio, è possibile concentrarsi maggiormente sulla ...

For Honor : nel cielo splende una luna rossa : Il cielo di For Honor si tinge di una gigantesca luna rossa, e questo può significare solo una cosa.Ubisoft è lieta di annunciare l'evento "Il Ritorno dell'Altromondo", uno speciale evento per Halloween dedicato al suo titolo action. Scopriamo insieme tutti i dettagli del comunicato ufficiale Ubisoft: Read more…

Grande aggiornamento For Honor disponibile : dettagli per Marching Fire : Ubisoft ha annunciato il rilascio di For Honor Marching Fire per PlayStation 4, Xbox One e PC. A distanza di un anno e mezzo dal lancio del gioco Ubisoft ha lavorato su una serie di miglioramenti e adesso rilancia il titolo. L’obiettivo è quello di conquistare sia i giocatori attuali che nuovi utenti grazie ad un nuovo ed enorme aggiornamento, il più Grande mai rilasciato prima. Con Marching Fire arrivano nuove modalità PvP e PvE, nuove ...