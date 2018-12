Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – Biglietti online | prezzi e dettagli

sportfair

(Di mercoledì 19 dicembre 2018): disponibili sul circuito Vivaticket iper lo spettacolare evento del 2-3 febbraio all’AGSM Forum di Verona Sono in vendita da oggi, mercoledì 19 dicembre, iper ledella2019. Uno degli eventi più attesi del nuovo anno, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, è sempre più vicino e proprio sotto Natale confeziona il regalo perfetto.Sul circuito Vivaticket, infatti, sono disponibili i tagliandi per il weekend del 2-3 febbraio: le quattro semiste delladi A1 e le dueste delladi A2 si sfideranno all’AGSM Forum di Verona per i due ambitissimi trofei, che la scorsa stagione finirono nelle mani di Igor Gorgonzola Novara e Omag San Giovanni in Marignano.Due giorni di ...