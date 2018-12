Film | i 10 trailer più visti di sempre

Die Hard - un nuovo trailer lo celebra come Film di Natale : C’è un grande dibattito che infiamma le discussioni online e si riaccende puntualmente durante questo periodo dell’anno: Die Hard è o non è uno dei migliori film di Natale mai realizzati? Perché il film con Bruce Willis, uscito nel 1988, è sicuramente uno dei classici più memorabili del genere d’azione ma è anche ambientato all’indomani delle feste natalizie. Ed è proprio un Christmas party in piena regola quello che ...

La cena di Natale : trama - cast e trailer del Film | 19 dicembre : La cena di Natale è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, 19 dicembre 2018. L’appuntamento è previsto per le 21.25 circa ed è una pellicola del genere commedia e sentimentale diretta da Marco Ponti e con protagonisti Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Prima di assistere alla messa in onda, scopriamo le curiosità sul film La cena di Natale: trama, cast completo, trailer e come guardarlo in streaming.La cena di Natale ...

Un amore nella neve : trama - cast e trailer del Film | 19 dicembre : Un amore nella neve è il film che Tv8 propone per il suo pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2018. La comedy romantica andrà in onda dalle 16.00 e vede Douglas Mitchell alla regia. Protagonista Ashley Newbrough al fianco di Adam Hurtig e Jesse Hutch. Prima di gustarci questa pellicola a tema Natale, scopriamo qualcosa di più sul film Un amore nella neve: trama, cast completo, trailer e come vederlo in streaming.Un amore nella neve trama e ...

Natale e altri equivoci : trama - cast e trailer del Film | 19 dicembre : Natale e altri equivoci è il film che Tv8 ci propone per il primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 14.20 ed è una commedia sentimentale prodotta in Canada e dal titolo originale A Very Merry Mix-Up. Diretta da Jonathan Wright, i protagonisti della pellicola sono Alicia Witt e Mark Wiebe. Prima di assistere alla visione, scopriamo qualche curiosità in più sul film Natale ed altri equivoci: trama, cast, trailer e come ...

Io sono Mia - il Film su Mia Martini con Serena Rossi - in anteprima al cinema a gennaio 2019 (video trailer) : Io sono Mia, il film su Mia Martini prodotto da Rai Fiction, esordirà in anteprima sul grande schermo prima di arrivare in prima serata su Rai1 e on line, in streaming su RaiPlay. Tre i giorni di programmazione previsti per il film, distribuito da NexoDigital in decine di sale cinematografiche italiane alla vigilia del debutto nel palinsesto di Rai1, un'iniziativa che ha già riscosso grande successo di pubblico con l'anteprima del film ...

Il pianista : trama - cast e trailer del Film | 18 dicembre : Il film Il pianista verrà trasmesso da Retequattro nella seconda serata di oggi, 18 dicembre 2018, dalle 23.39. Un drammatico di Roman Polanski e Premio Oscar per l’interpretazione del protagonista Adrien Brody, oltre che per la sceneggiatura non originale di Ronald Harwood. Pellicola acclamata dalla critica e dal pubblico, scopriamo le curiosità su Il pianista: trama, cast completo, premi e trailer del film.Il pianista trama e ...

Miracolo a Le Havre : trama - cast e trailer del Film | 18 dicembre : Miracolo a Le Havre è il film proposto da Rai 5 per la sua prima serata di oggi, 18 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 21.15, per un drammatico diretto da Aki Kaurismaki. Prodotto in Francia, Germania e Finlanda, risale al 2011 e vede come protagonista André Wilms. Prima di assistere alla visione della pellicola, scopriamo le curiosità sul film Miracolo a Le Havre, trama, cast completo e trailer.Miracolo a Le Havre trama e anticipazioniMarcel ...

Qualcosa di magico : trama - cast e trailer del Film | 18 dicembre : Qualcosa di magico è il film che La5 propone per la sua seconda serata di oggi, 18 dicembre 2018. La pellicola è una comedy romantica diretta da Fred Olen Ray e con protagonisti Melissa Sagemiller e Brad Rowe. Prima di assistere alla visione, scopriamo Qualcosa di più su Qualcosa di magico: la trama, il cast e il trailer del film.Qualcosa di magico trama e anticipazioniElizabeth gestisce con successo un reparto di un’agenzia pubblicitaria, ...

Una tata magica : trama - cast e trailer del Film con Dawson | 18 dicembre : Il film Una tata magica andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, 18 dicembre 2018, dalle 21.12. Un film fantastico, una commedia romantica che di sicuro farà felice tutta la famiglia. Sentimenti natalizi e protagonista del cast l’interprete di Dawson Leery nella serie tv Dawson’s Creek, ovvero James Van Der Beek. Prima di assistere alla visione, scopriamo qualcosa di più su Una tata magica: trama, cast, trailer e ...

Buddy - il pastore di Natale : trama - cast e trailer del Film | 18 dicembre : Buddy, il pastore di Natale è il film che Rai Premium propone per la sua prima serata di oggi, 18 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 21.20 circa in poi e sarà possibile guardarlo sia in diretta che in streaming. Diretto da Terry Ingram, è una commedia per ragazzi con protagonista Teri Polo e Martin Cummings. Prima di assistere alla visione, scopriamo le curiosità sul film Buddy, il pastore di Natale: la trama, il cast ed i suoi personaggi e come ...

Un matrimonio da favola : trama - cast e trailer del Film | 18 dicembre : Un matrimonio da favola è il film scelto da Rai Movie per la sua prima serata di oggi, 18 dicembre 2018. La commedia diretta da Carlo Vanzina presenta un cast composto da attori italiani di rilievo del genere, come Ricky Memphis, Giorgio Pasotti e Emilio Solfrizzi. Prima di assistere alla visione, a partire dalle 21.10, scopriamo le curiosità su Un matrimonio da favola, trama, cast e il trailer del film.Un matrimonio da favola trama e ...

Il destino sotto l’albero : trama - cast e trailer del Film | 18 dicembre : Il destino sotto l’albero, il film di Canale 5 che andrà in onda nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre 2018. L’appuntamento è per le 16.55 circa, per una commedia romantica diretta da Ron Oliver e con Candace Cameron Bure e Paul Green. Prima di dedicarci alla visione, scopriamo tutti i dettagli de Il destino sotto l’albero: trama, cast e trailer della pellicola proposta dall’emittente.A Christmas Detour – Il destino ...

Mapplethorpe - il trailer del Film sul fotografo : “Nella Chiesa ho trovato Dio, ma la Polaroid mi ha portato dritto al diavolo“: questo dice di sé il controverso fotografo Robert Mapplethorpe, o almeno la versione che ne dà l’attore Matt Smith, nel trailer del film biografico diretto da Ondi Timoner. Il biopic ha fatto il suo debutto mesi fa al Tribeca film Festival e si appresta ora a uscire nelle sale dopo un grande successo presso i critici cinematografici. Smith, ormai una ...

Benedict Cumberbatch nel trailer del Film Brexit : Sullo schermo si racconterà la storia delle persone coinvolte, le tattiche utilizzate durante la campagna che ha anticipato il referendum e le conseguenze del risultato sull'intero mondo. Ecco il ...