Fiamme da una stufa difettosa | anziano muore nell' incendio della casa

Casa in Fiamme - morta una donna : Una donna è morta questa mattina dopo che un'incendio si è sviluppato nella sua abitazione. E' accaduto a Concordia Sagittaria, Venezia,. Alle 6.15 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in una ...

Napoli - rogo sulla Circumvallazione : in Fiamme una sala ricevimenti : Spaventoso incendio sulla Circumvallazione esterna tra Napoli e Casoria. In fiamme White Pearl, una sala ricevimenti inaugurata appena cinque mesi fa. Una nube nera si è alzata oltre la collina di ...

Borgaro - brucia una fabbrica di inchiostri : in Fiamme materie plastiche - interviene l'Agenzia per la protezione ambientale : Incendio alla Reinol di strada del Francese, danni gravissimi e timori per l'aria. Da domani 35 dipendenti a casa

Roma : Fiamme Gialle sequestrano 165 kg marijuna - arrestato pensionato : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 165 kg di marijuana, in un casolare nell’agro del comune di Mazzano Romano e tratto in arresto un insospettabile pensionato, proprietario del fondo. I Finanzieri del I Gruppo Roma dopo un’accurata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli e partita dal monitoraggio delle aree della movida ...

Morti nell'auto in Fiamme a Case Nuove - Bursi : 'Pronti a una valutazione dell'incrocio' AUDIO : Schianti, ciclisti investiti, incidenti di minore entità che non rientrano nella cronaca giornalistica. L'incrocio di Case Nuove, tra San Giorgio Piacentino e Carpaneto, all'imbocco della strada che porta a Viustino, è spesso teatro di sinistri stradali. L'ultimo, in ordine di ...

MotoGP - Gp Malesia : Brivio - Suzuki - - 'Moto in Fiamme per una perdita di benzina' [Video] : ... ma a quanto pare l'incidente è avvenuto a causa di un errore umano, come racconta il team Manager di Suzuki, Davide Brivio ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Una volta finita di assemblare, la moto è ...

Traghetto contro una gru - Fiamme al porto di Barcellona - : L'imbarcazione italiana spinta dal forte vento ha colpito in fase di manovra di attracco una gru sul molo. L'incendio è stato prontamente domato e non si segnalano feriti

Una Vita anticipazioni : Cayetana muore tra le Fiamme - Fabiana trova l'amore : Una Vita anticipazioni: la morte di Cayetana Sara Miquel scuotera' gli animi degli abitanti di Acacias 38. La figlia di Fabiana, dopo aver scoperto di non essere la responsabile dell'omicidio di Tirso, si lascera' avvolgere dalle fiamme, certa di non avere più nulla da spartire con la sua esistenza ormai rovinata. Che cosa le aspetterebbe, se non il carcere e l'umiliazione perenne? Consapevole di ciò, la dark lady camminera' lenta verso il rogo, ...

Incendi : Fiamme su una collina di Aosta : Un Incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Aosta, sopra via delle Betulle. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Aosta, il corpo forestale della Valle d’Aosta, il Nucleo antIncendio boschivo e i carabinieri. Le fiamme hanno interessato una baracca, probabilmente un ricovero per attrezzi, un bosco di latifoglie e sterpaglie. Nessuna abitazione è al momento in pericolo. Ignote per ora le cause del ...