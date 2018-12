Facebook social irrinunciabile | disattivarlo può ' costare' fino a 1700 euro

Facebook - un bug ‘scippa’ milioni di foto. Perché il social non è in grado di tutelare i nostri dati? : 6 milioni e 800 mila utenti possono dire grazie a Facebook se le loro foto private sono diventate raggiungibili da soggetti cui non doveva essere consentita la visione. Più o meno 1500 app sviluppate da 876 sviluppatori sono state improvvidamente “autorizzate” ad acquisire contenuti cui i rispettivi utenti avevano (o credevano di avere) precluso l’accesso: un “bug” ha rimosso per dodici giorni le protezioni che garantivano agli iscritti al ...

Nuova sfida per Facebook - ora il social punta alle televendite : Secondo il sito TechCrunch sta testando una funzione che permette a marchi e venditori di mostrare la merce in dirette video. Prevedendo pagamenti via Messenger

#Facebookdown - il social impedisce l’accesso agli utenti (che si riversano su Twitter) : “Errore di accesso – Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso”: ecco il messaggio che molti utenti Facebook hanno visto apparire tentando di entrare nel loro profilo dopo essere stati “cacciati” senza preavviso. E l’hashtag #Facebookdown è subito salito su Twitter, con alcuni utenti che si sono messi addirittura messo a ipotizzare un attacco hacker. Il problema riscontrato consisteva ...

Filma in diretta Facebook l’agonia del 24enne morto in incidente : condannato ai lavori sociali : Il 29enne aveva continuato a Filmare la morte del 24enne nonostante fosse stato richiamato più volte dagli agenti della polizia stradale. Identificato e denunciato per pubblicazione di immagini raccapriccianti, è stato condannato dal Giudice per le udienze preliminari ai lavori socialmente utili.Continua a leggere

Facebook : finalmente sapremo quanto tempo trascorriamo sul social network : In un mondo sempre più connesso che, grazie soprattutto agli smartphone, offre la possibilità di navigare online dovunque e in qualsiasi momento, i principali social media continuano a cannibalizzare l’attenzione di miliardi di persone nel mondo. Tra applicazioni di messaggistica e social network si trascorre molto, forse anche troppo tempo ad utilizzare queste piattaforme. Tante le ricerche scientifiche realizzate in questi anni che ...

Facebook attiva un timer per controllare e limitare il tempo sul social network : Anche Facebook attiva il timer del tempo trascorso sul social network. La piattaforma creata da Mark Zuckerberg è pronta a implementare lo strumento Your Time on Facebook, che permetterà di monitorare il tempo trascorso tra like e status. Dopo averne testato la funzionalità su Instagram, Facebook ha implementato il contatore di minuti anche all’interno del suo social principale. Come racconta Tech Crunch, lo strumento monitorerà le ...

Facebook e Instagram - fermi i due social di Zuckerberg : "Di nuovo disponibile a breve", si legge sulla pagina degli account di uno dei social network più frequentati di sempre. Anzi, probabilmente il più frequentato. Dalla tarda mattinata, infatti, fino a qualche minuto fa, Facebook, il colosso americano ideato e fondato da Mark Zuckerberg, non è operativo. Specialmente in alcune aree d'Europa. A riferirlo sono stati diversi tweet di alcuni utenti da molti paesi del continente. Tra cui l'Italia, ...

'Facebook contro Soros così il social ha screditato i detrattori' : Il resto è cronaca recente. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, ...

"Facebook contro Soros : così il social ha screditato i detrattori" : Un'inchiesta del Nyt ricostruisce gli ultimi due anni di scatenata campagna lobbistica di Mark Zuckerberg e soprattutto di Sheryl Sandberg per difendersi dagli scandali sulle interferenze russe e su Cambridge Analytica

"Forza Vesuvio" su Facebook : assolta ex consigliera Lega/ Ultime notizie : Donatella Galli e il post social - IlSussidiario.net : "Forza Vesuvio" su Facebook: assolta ex consigliera Lega Donatella Galli. Ribaltata in appello la sentenza di condanna di primo grado

Francesco Facchinetti : "Conquistai la Marcuzzi grazie a Facebook. Le aggiustai il profilo social" : Un amore non scoccato sui social, ma grazie ai social. Francesco Facchinetti rivela al Maurizio Costanzo Show le tappe che lo portarono a conquistare Alessia Marcuzzi nel 2010. Una relazione quella con la conduttrice de Le Iene durata circa due anni, dalla quale nacque la figlia Mia.“Tutto cominciò grazie a Facebook – ha confidato Facchinetti – cercavo un pretesto per poterla sentire, chiamare. Le si era cancellato il profilo social, lo ...

Facebook - bloccata foto di bambina denutrita dello Yemen : polemica sul social : La censura applicata venerdì scorso su un reportage fotografico del Nyt. Critiche dagli utenti che si sono visti bloccare il post condiviso. L'editore: "Potete non guardare, ma è giusto che siate voi a decidere"

Facebook mette al lavoro l’intelligenza artificiale contro gli abusi di minori sui social : (Immagini: pixabay/CC) Facebook rafforza gli strumenti di controllo online per prevenire e impedire abusi sui minori e scovare e denunciare contenuti pedopornografici. “Una delle nostre più importanti responsabilità è mantenere i bambini al sicuro su Facebook. Non tolleriamo alcun comportamento o contenuto che li sfrutti online e sviluppiamo programmi di sicurezza e risorse educative con più di 400 organizzazioni in tutto il mondo per ...

Al via Social Kamp - l'alternanza scuola-lavoro di qualità firmata Facebook e Skuola.net : Risultato: s i acquisiscono competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro , si stima che, a causa del Digital Mismatch, in Italia ci saranno - da oggi fino al 2023 - ben 280.000 posizioni ...