Facebook | ennesimo scandalo | accesso dei dati utenti alle grandi aziende tech

Blastingnews

: ANCORA UN TRAGICO INCIDENTE SULLE NOSTRE STRADE: MUORE UNA DONNA, IL MARITO E' GRAVE Anche stamattina sulle nostre… - lam_sana : ANCORA UN TRAGICO INCIDENTE SULLE NOSTRE STRADE: MUORE UNA DONNA, IL MARITO E' GRAVE Anche stamattina sulle nostre… - smartItalia : Ennesimo guaio in casa Facebook, per quanto riguarda sicurezza e privacy: un bug di programmazione del sito web di… - monicabordoni68 : l'ennesimo attacco della democrazia odg annullati per questioni pregiudiziali ?? -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Annata amara, quella di. Un 2018 da dimenticare, sotto tutti i punti di vista. Il colosso dei social network viene travolto dall’ennesima accusa, dopo il travagliato periodo vissuto a causa delloCambridge Analytica: ormai fatica ad uscire dal vortice dello. Il gioiello di Zuckerberg, secondo quanto riportato in un’inchiesta del New York Times – basata su 270 pagine di documenti interni al social network e interviste a più di 60 ex dipendenti – avrebbe stretto una partnership con alcune delle piùrealtà tecnologiche, molto più intrusive di quanto si possa pensare. Questo, ovviamente, lede la privacy dell’utente, sempre più messo a nudo nella fitta ragnatela del web. Si apprende, da questa approfondita analisi, cheavrebbe consentito l’deisensibili nonostante sia vietato senza previa autorizzazione esplicita. E non sono poche le ...