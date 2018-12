ilfattoquotidiano

: FQ: F35, il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s): “Tecnologia ottima, non possiamo rinunciarvi. In Italia se n… - MPenikas : FQ: F35, il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s): “Tecnologia ottima, non possiamo rinunciarvi. In Italia se n… - Cascavel47 : F35, il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s): “Tecnologia ottima, non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne par… - Claudia32287117 : RT @MaleficoRojo: Dopo anni di cazzate ora anche gli #F35 sono cosa buona e giusta. -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del, Angelo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegnoCamera dal titolocollettiva: le figure di vertice, ha fatto retromarcia: “È normale che dobbiamo fare un po’ di calcoli, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnologico. Ma resta ovvio – ha assicurato– che nonrinunciare a una grande capacità aerea per la nostra Aeronautica che, ancora oggi, ci mette avanti rispetto agli altri Paesi”.L'articolo F35, il(M5s): “Tecnologia ...