F1 | ritorno di fiamma tra Alonso e la Ferrari? C’è l’apertura di un ex manager del

Nessun ritorno di fiamma per Colton Haynes e Jeff Leatham : le pratiche del divorzio vanno avanti : Niente di quello che è stato detto nei giorni scorsi è vero e il ritorno di fiamma tanto paventato dai giornali di gossip è falso: Colton Haynes e Jeff Leatham stanno andando avanti con le pratiche di divorzio e la prova sta nella consegna di nuovi documenti giudiziari da parte del marito della star di Teen Wolf e Arrow. Colton Haynes e Jeff Leatham stanno apparentemente avanzando con le loro procedure di divorzio e lo scorso 13 dicembre, ...

Chiara Biasi-Simone Zaza - altro che ritorno di fiamma : “la fashion blogger frequenta un’altra persona” : Niente ritorno di fiamma tra Chiara Biasi e Simone Zaza, la conferma del giornalista di gossip che annuncia una nuova frequentazione per la fashion blogger Chiara Biasi dopo la fine dell’amore con Simone Zaza, circa un anno fa, non ha ancora ufficializzato nessun’altra storia d’amore. Un ritorno di fiamma tra la bella fashion blogger ed il calciatore del Torino però si è più volte ipotizzata, ma senza che poi si arrivasse ...

Mattia Marciano : ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? La paparazzata : Mattia Marciano: ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? L’indiscrezione sull’ex tronista di Uomini e Donne e la paparazzata Mattia Marciano come sta? L’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore dopo il naufragio della love story con Vittoria Deganello? Forse sì. E forse lo ha ritrovato nelle braccia di una sua vecchia fiamma. A […] L'articolo Mattia Marciano: ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? ...

Un talento al giorno – Lovro Majer - ritorno di fiamma dei club italiani? : Lovro Majer è un calciatore croato, centrocampista della Dinamo Zagabria e della Nazionale Under-21 croata. Cresciuto nei settori giovanili di Dinamo Zagabria, Dubrava e Trnje, nel 2013 si trasferisce alla Lokomotiva Zagabria. Ha esordito in prima squadra il 30 giugno 2016, nella partita di andata del primo turno preliminare di Europa League vinta per 1-3 contro il FC Santa Coloma; in seguito si è subito affermato come titolare nel club ...

Natale con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci - ma nessun ritorno di fiamma : il perchè della scelta della showgirl : Elisabetta Gregoraci trascorrerà il Natale accanto a Flavio Briatore ad un anno dalla separazione, la decisione della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci dopo la separazione da Flavio Briatore, avvenuta circa un anno fa, ha deciso che trascorrerà il Natale accanto all’ex marito. nessun ritorno di fiamma per la showgirl calabrese, che al contrario è stata avvistata in più di un’occasione con Francesco Bettuzzi (VEDI QUI), ...

Nessun ritorno di fiamma con Iannone - l’amico di Belen conferma : “il cuore della Rodriguez non batte per Andrea” : “Il cuore di Belen Rodriguez non batte più per Iannone”: così Gabriele Parpiglia smentisce su Instagram le voci di gossip che avrebbero voluto il pilota di nuovo accanto all’argentina Sono stati avvistati insieme in più di un’occasione (vedi QUI e QUI), ma pare che tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sia finita davvero. Nessun ritorno di fiamma, né tira e molla tra il pilota di MotoGp e la showgirl, che dopo una ...

Belen - è ritorno di fiamma con Iannone? Il VIDEO che ‘incastra’ la coppia : il pilota e la Rodriguez di nuovo insieme : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sono tornati insieme? La storia Instagram del cugino della showgirl fa sperare i fan della coppia Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si rifanno vedere insieme. La coppia è ‘spuntata’ in una storia del cugino dell’argentina in cui si vedono il pilota e la showgirl insieme per le vie della città italiana a passeggio in bicicletta. Il sorriso languido della soubrette nel VIDEO, alla domanda ...

ANDREA ZENGA SBOTTA SU INSTAGRAM / Foto - le parole in difesa del ritorno di fiamma con Alessandra Sgolastra : ANDREA ZENGA SBOTTA contro un utente su INSTAGRAM, difendendo la sua relazione con la fidanzata Alessandra Sgolastra: le sue parole.

Uomini e Donne - Sossio e Ursula : un tatuaggio per suggellare il ritorno di fiamma : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati ufficialmente insieme: è questa la notizia che sta impazzando sui siti di gossip in questi giorni, cioè da quando è stata registrata l'ultima puntata del Trono Over. È stata la stessa dama di Uomini e Donne a confermare il ritorno di fiamma con il suo ex, con un lungo post apparso su Instagram, nel quale invitava i detrattori a pensare alle loro "corna". Poche ore fa, sul profilo del napoletano è stata ...

Sogni un ritorno di fiamma? Secondo la scienza non dovresti farlo : “La minestra riscaldata non è mai buona” recita un vecchio detto popolare. E le cose, in amore, starebbero proprio così anche per la scienza. A lanciare l’allarme è una nuova ricerca pubblicata su “Family Relations”. Gli scienziati lo spiegano a chiare lettere: se state pensando di tornare col vostro ex non dovete farlo. È chiaro che lasciarsi alle spalle una relazione importante non è affare semplice: la tentazione di continuare a sentire ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - ritorno di fiamma per Soriano : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha fallito la prova di maturità, la squadra di Gasperini ha interrotto la striscia di risultati consecutivi con la sconfitta a sorpresa contro l’Empoli, i nerazzurri non sono stati capaci di gestire il doppio vantaggio. Nel frattempo la dirigenza sta studiando le strategie per il mercato di gennaio, in particolar modo l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa con l’arrivo ...

ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi : Alessandro Moggi annuncia il Ritorno di coppia con Raffaella Fico “Ci riproviamo”. La coppia si era allontanata tre mesi fa facendo saltare i progetti di un matrimonio. Ora però, secondo quanto rivela il settimanale “Chi”, è tornato il sereno e i due, che stanno insieme da due anni, starebbero programmando le nozze. Negli scatti del settimanale la Fico si stringe al braccio del procuratore di calcio e insieme portano i bagagli. La coppia ...

Raffaella Fico-Alessandro Moggi - è ritorno di fiamma : ora il matrimonio è imminente [GALLERY] : Raffaella Fico ed Alessandro Moggi sono tornati insieme, la coppia dopo un periodo di pausa ha deciso di riprovarci: questa volta ci saranno le nozze? Tra Raffaella Fico ed Alessandro Moggi è ritorno di fiamma. Dopo essere stati lontani per tre mesi, i due piccioncini sono stati avvistati nuovamente insieme. La napoletana, a seguito delle voci di gossip che l’avrebbero voluta di nuovo accanto a Mario Balotelli e che al contrario ...

Gf Vip 3 - Walter Nudo si commuove con la foto dell'ex moglie. ritorno di fiamma in vista? : Momenti di grande commozione ieri al Grande Fratello Vip 3, con Walter Nudo portato da Ilary Blasi nella Mistery Room. La conduttrice gli ha fatto vedere alcune immagini di lui con la sua ex moglie Celine Mambour.I due si sono lasciati qualche tempo fa e il vincitore della prima edizione de L'Isola dei Famosi ne aveva parlato spesso nel corso di queste puntate durante il periodo di reclusione nella casa popolata da celebrities.prosegui la ...