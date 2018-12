Europee, neanche Toti di Forza Italia crede alla candidatura di Berlusconi

blogitalia.news

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)consiglia a Silviodi non candidarsi alle, un fallimento quasi certo “È una sua scelta, ma onestamente io consiglierei adi non candidarsi alle. Il presidente in passato ha fatto tante battaglie, con grande successo e onore, ma credo che oggi Fi non sia nelle condizioni ottimali per questa corsa”. Lo ha dichiarato una intervista all’Adnrkonos il governatore della Liguria Giovanni, consigliere politico dello stessoboccia poi l’idea lanciata da Silviodi andare a caccia di grillini scontenti per dar vita a un nuovo governo di centrodestra con l’apporto di ‘responsabili’ pescati soprattutto tra i Cinque stelle. “L’operazione scoiattolo? Gli scoiattoli li lascerei al campo della zoologia, ai documentari sulla natura e non al ...