eSports | EnD Gaming vincono il campionato nazionale Rainbow Six | Siege

oasport

: #esports #videogiochi Gli EnD vincono il campionato nazionale Rainbow Six - OA_Sport : #esports #videogiochi Gli EnD vincono il campionato nazionale Rainbow Six - ItaEsports_IES : EnD Gaming si piazzano ancora una volta come campioni italiani di Rainbow Six: Siege! - - MsmDimarco : Milanesi, che mica vi volete perdere la finale della Winter Season di Rainbow Six Siege al Vodafone Theatre di Mila… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Uno dei formati più importanti per la scena eSport italiana è sicuramente l’ESL Vodafone Championship. Le squadre a partecipare sono state tantissime (distribuite tra LoL, CS:GO, Clash Royale eSix:) e tra queste c’erano gli indiscussi EnD! EnD è un team competitivo che ormai la fa da padrona in Italia: grazie alla sua forza e tattica si è guadagnato il titolodiSix:più di una volta. Anche quest’anno ha combattuto e non ha voluto saperne di mollare quel trofeo!EnD= Italia diSix Non possiamo nemmeno avere il tempo di festeggiare per la scena competitiva degli Overwatch Contenders che già dobbiamo incoronare i campioni diSix. Infatti, gli EnDe gli Outplayed si sono dati battaglia per il primo posto all’ESL Vodafone Championship, ma solo una squadra ha prevalso sull’altra. Ovviamente è stato uno scontro ...