Ensi | il nuovo album “Clash” sarà pubblicato a febbraio

C’è un nuovo rapporto sulle interferenze russe nelle elezioni statunitEnsi : Lo ha diffuso in anteprima il Washington Post: conferma il coinvolgimento della propaganda russa nelle presidenziali del 2016 e le reticenze di Facebook e gli altri

PEnsioni anticipate e LdB2019 : nuovo vertice - si punta a confermare Quota 100 e RdC : Le ultime novità ad oggi 17 dicembre 2018 sulla questione previdenziale e la Manovra vedono proseguire i confronti interni alla maggioranza sui provvedimenti chiave, con la conferma della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. La ricerca della quadra sui conti è arrivata attraverso il reperimento dei fondi da altri capitoli, seppure da Bruxelles era auspicato un intervento di messa in sicurezza dei conti Pensionistici. Nel frattempo ...

SpiderMan Un Nuovo Universo film al cinema : cast - recEnsione - curiosità : SpiderMan Un Nuovo Universo è uno dei film al cinema in uscita a Natale 2018 nelle sale cinematografiche. La pellicola è di genere animazione, azione, fantascienza del 2018, diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, con Shameik Moore e Jake Johnson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE SpiderMan Un Nuovo Universo film al ...

Un piccolo favore : recEnsione del nuovo thriller di Paul Feig con Anna Kendrick e Blake Lively : Dopo il grande successo al botteghino americano, è arrivato anche nei cinema italiani il thriller ,”Un piccolo favore”, scritto e diretto da Paul Feig con protagoniste la candidata agli Oscar Anna Kendrick e l’icona internazionale e talentuosa attrice, Blake Lively. Di seguito trovate la trama e la nostra recensione di questa sorprendete e divertente pellicola. Arriva nelle sale italiane Un piccolo favore, la nuova black ...

Springsteen on Broadway è il disco dell’uomo prima dell’artista - la recEnsione del nuovo album del Boss : Ascoltare Springsteen on Broadway è un raccoglimento quasi ludico, simile a quella versione di The cat came back che Fred Penner incise insieme ai bambini nel 1992, e che divenne una chicca per chiunque non conoscesse ancora la filastrocca, tanto da diventare il tema di uno spot. The cat came back, però, era una canzone dell'800 e ancora non c'erano bicchieri di birra customizzati sul pavimento e chitarre acustiche poggiate di fianco al ...

Ben is back : recEnsione del nuovo film di Peter Hedges con una superba Julia Roberts : Arriva nelle sale “Beck is back”, il nuovo film diretto da Peter Hedges che vede protagonisti il premio Oscar Julia Roberts e Lucas Hedges, figlio del regista della pellicola. La pellicola è stata presentata in anteprima in Italia durante la 13esima edizione della Festa del Cinema Roma nella sezione Alice nella città. A seguire troverete trama, cast e la nostra recensione di questo intenso dramma. Dal 20 novembre arriva al cinema Ben ...

Alpha - un’amicizia forte come la vita : recEnsione del nuovo film di Albert Hughes : Arriva nelle sale “Alpha: un’amicizia forte come la vita” diretto dal regista Albert Hughes, sulla storica amicizia tra uomo e animale. Siamo in Europa, circa 20.000 anni fa, il giovane Keda “è destinato a grandi cose” questo è ciò che dicono i suoi genitori. La caccia era il rito di iniziazione per la maggiore età e Keda sarebbe dovuto diventare un capo di lì a poco tempo. Così il padre Tau, capo villaggio, decide di portarlo con sé per ...

CEnsis - italiani incattiviti e in preda al sovranismo psichico. Stranieri e diversi il nuovo pericolo : L'Italia registra, ad esempio, 'il consolidarsi di una positiva bilancia commerciale della tecnologia, il primato nell'economia circolare, l'affermarsi dei tanti soggetti dell'economia esplorativa, ...

Stefano e Dasha di nuovo insieme dopo il Gf Vip? Lui pEnsieroso - Benedetta in aiuto : Gf Vip 2018, Stefano e Dasha tornano insieme? Cecilia Capriotti parla chiaro In tanti si stanno chiedendo se Stefano Sala e Dasha torneranno insieme dopo il Grande Fratello Vip. A dire la sua è stata Cecilia Capriotti durante una delle puntate di Ultime dalla casa e siamo convinti che le sue idee siano le stesse […] L'articolo Stefano e Dasha di nuovo insieme dopo il Gf Vip? Lui pensieroso, Benedetta in aiuto proviene da Gossip e Tv.

Spider-Man : un nuovo universo - recEnsione : Peter Parker? Spider-Man? Ancora? Che Amazing proprio no, per favore. E senza gli Avengers e senza Disney, ma di Sony: possibile? E in animazione poi... boh... e con un nuovo protagonista di origini portoricane. Si prova sconforto, pensando all'ennesimo contorcimento del politicamente corretto. E invece il film scritto da Phil Lord (affiancato alla produzione da Chris Miller, suo compagno nell'avventura dei precedenti Piovono polpette, 21 e 22 ...

PEnsioni - c'è un nuovo problema e riguarda gli assegni di reversibilità : Secondo gli ultimi dati 5,9 milioni di italiani devono fare i conti con una pensione che non raggiunge nemmeno i mille euro...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tEnsione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Italia-Ue - al G20 spiragli per un nuovo accordo. Juncker chiede modifiche sulle pEnsioni : Il tabù è infranto. E lo conferma con i toni da mite professore che sale riluttante in cattedra di fronte ai giornalisti, Giovanni Tria. Il 2,4 per cento di deficit può essere abbattuto, sacrificato sull’altare della trattativa con Bruxelles. Lo 0,2 è una conquista ormai data per assodata. Ma alla Commissione europea non basta. ...

Passa l'assestamento di bilancio grazie alle astEnsioni - l'anatra è di nuovo zoppa. Centro di Via Carmiano - emergenza licenziamenti in ... : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...