Energia | Giappone | la politica di riciclo del combustibile nucleare vanificata anche

Energia - fusione : completato l’assemblaggio con tecnologia Made in Italy del cuore della macchina JT-60SA in Giappone : È stato completato in Giappone l’assemblaggio del sistema magnetico toroidale del reattore sperimentale a fusione JT-60SA, ovvero il ‘cuore’ dell’impianto, grazie alla fornitura di 20 bobine altamente tecnologiche, 10 delle quali realizzate in Italia[1]. L’annuncio è stato dato oggi nel corso di un evento presso la sede dell’ENEA a Roma, in cui è stato illustrato nel dettaglio il contributo tecnologico italiano a questa nuova ...