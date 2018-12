Elon Musk svela il primo tunnel sotto Los Angeles

Il primo tunnel stradale di Elon Musk : Il prototipo per risolvere il problema del traffico sembra promettente, ma è ancora presto per definirlo rivoluzionario

Incredibile Elon Musk - addio traffico : dopo l’auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo per viaggiare a 240 km/h : dopo l’auto elettrica che viaggia nello Spazio Elon Musk ha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad un tunnel che, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema del traffico urbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una ...

Tesla - Elon Musk vuole acquistare le fabbriche abbandonate da General Motors : Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) I ruoli secondari vanno decisamente stretti a Elon Musk. Nonostante al momento non sia più legalmente il presidente della sua creatura, passata nelle mani di Robyn Denholm, il fondatore di Tesla fa comunque valere il suo ruolo di amministratore delegato e soprattutto la sua posizione di azionista di maggioranza. Così, Musk torna a far parlare di sé e del suo gruppo con l’annuncio di voler acquisire i siti ...

Elon Musk - La Tesla potrebbe rilevare le fabbriche GM : Durante un'intervista televisiva, Elon Musk ha dichiarato di essere pronto a rilevare una, o più, delle sette fabbriche che la General Motors intende chiudere, come previsto dal nuovo piano di ristrutturazione industriale presentato nelle scorse settimane che porterebbe a un taglio di quasi 14.800 posti di lavoro. La Tesla potrebbe così aggiornare le linee di montaggio di alcune delle strutture industriali degli Stati Uniti e del Canada per ...

Elon Musk Lancia una nuova sfida : Andrò personalmente su Marte : Elon Musk Lancia una nuova sfida: Andrò personalmente su Marte Dobbiamo ammetterlo, è cosa nota che Elon Musk sia un visionario fortemente interessato allo spazio , e una nuova conferma è offerta dall’intervista rilasciata in occasione di un nuovo episodio della docu-serie Axios on HBO. L’obiettivo di Musk è andare su Marte, e le percentuali che questo viaggio vada in porto sono decisamente alte, il 70%, grazie alle numerose ...

Razzo Falcon di Elon Musk doveva rientrare sulla Terra : comincia la manovra ma poi qualcosa va storto : Il Razzo di Elon Musk Falcon 9 di Space X stava rientrando sulla Terra ed era sulla strada giusta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ha dispiegato correttamente i suoi pannelli solari, ma poi ha perso il controllo durante la discesa cominciando a roteare su stesso e finendo nelle acque dell’Oceano Atlantico. I motori sono entrati in azione giusto pochi metri prima evitando al Razzo un violento impatto. Lo stesso Elon Musk, ...

L'azienda che collega idealmente le olive pugliesi ai razzi di Elon Musk : Ma di fatto è in quel periodo che gli storici della scienza fanno risalire la nascita della meccatronica in Puglia. Stando alle ricerche effettuate da alcuni storici dell'Università di Bari, Murat ...

Elon Musk Lancia una nuova sfida : Andrò personalmente su Marte : Elon Musk Lancia una nuova sfida: Andrò personalmente su Marte Dobbiamo ammetterlo, è cosa nota che Elon Musk sia un visionario fortemente interessato allo spazio , e una nuova conferma è offerta dall’intervista rilasciata in occasione di un nuovo episodio della docu-serie Axios on HBO. L’obiettivo di Musk è andare su Marte, e le percentuali che questo viaggio vada in porto sono decisamente alte, il 70%, grazie alle numerose ...

Elon Musk : "Nintendo non ha concesso la licenza di un Mario Kart per Tesla" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Elon Musk : "Nintendo ha respinto la nostra richiesta per una versione Tesla di Mario Kart" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Elon Musk non accetta compromessi : sculture nello spazio : Ad ogni modo arte scienza sono due campi che vivono in simbiosi da centinaia, se non migliaia, di anni, come la storia dimostra. Elon Musk sembra apporrà per l'ennesima volta il proprio nome ad un'...

'Lavorare troppo ha colpito il mio cervello'. Elon Musk si confessa : Che non esclude neppure la possibilità che il nostro mondo sia 'una simulazione', come in Matrix. 'Stai scherzando, vero?', gli chiedono i giornalisti Mike Allen e Jim VandeHei. 'No, non sto ...

"Lavorare troppo ha colpito il mio cervello". Elon Musk si confessa : “Tesla è arrivata molto vicina alla bancarotta nel tentativo di accelerare la produzione di Model 3”. Quanto vicina? “Meno di dieci settimane” (“Within single-digit weeks”), a causa di una “folle emorragia di denaro”. Parola di Elon Musk, che per la prima volta conferma ufficialmente – in un'intervista di Axios-Hbo - quanto sia stato a rischio il futuro della casa ...

Elon Musk : dopo SolarCity - Tesla e Spacex - prossimo obiettivo... Marte ! : Se per la rivista statunitense Forbes a gennaio 2018, con un patrimonio di 20.9 miliardi di dollari, Musk risulterebbe 53esimo nella lista degli uomini più ricchi al mondo, al pensiero di molti potrebbe risultare come un ' folle intrepido ' . dopo i guai giudiziari e le accuse di frode dalla Sec, che hanno portato il titolo ad affondare in borsa, l'imprenditore ...