Elezioni Ue | mancano cinque mesi al terremoto politico Ecco i numeri

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nessuno si faccia trarre in inganno: iche scuotono i palazzi che contano a Bruxelles non sono quelli della manovra italiana. Quelli sono un "di cui", una variante (non di poco conto in verità), uno dei passaggi dello scontro epocale in atto.che agitano i piani nobili del potere europeo, invece, sono quelli che escono nelle più accreditate simulazioni riservate del voto di maggio per il Parlamento,che si annunciano di portata devastante (e che noi abbiamo visionato in dettaglio). E allora guardiamoli questi, per capire fino in fondo di cosa parliamo.fondamentali sono due, cioè 125 e 182, cioè la stima più realistica degli eletti PSE e PPE che dovrebbero uscire dalle urne (cui aggiungere qualcosa da pescare nel basket dei seggi non determinati, ma parliamo di 3-4 unità).Ora, considerando che il ...