Elezioni europee | Tajani annuncia l' accordo FI con Svp ed Udc

Maria Elena Boschi : 'Alle Elezioni europee Zingaretti e D'Alema assieme - poi accordo con il M5S' : Il Partito unico della sinistra è ormai prossimo alla sua fine, con l'imminente uscita dei renziani che andranno a costituire una loro forza politica. E, in vista delle primarie, dal 'giglio magico' ...

Per le Elezioni europee nasce il partito dei buonisti : da Massimo Cacciari a Roberto Saviano - chi aderisce : Riunione aperta a cittadini, artisti, rappresentanti del mondo dell' istruzione, della cultura, della scienza, degli affari, dei sindacati e dei media. Hanno già aderito Roberto Saviano e Massimo ...

Silvio Berlusconi pronto a candidarsi alle Elezioni europee : “Mi presenterò in tutti i collegi” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sembra essere pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee: "È molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime europee. In tutti i collegi, magari seguito da una donna", afferma sostenendo che la sua discesa in campo porterebbe tra il 3% e l'8% in più.Continua a leggere

Lega e M5s a ferri corti - Matteo Salvini punta alle Elezioni europee : Tav, mondo imprenditoriale, rifiuti, manovra. E ora anche il Medio Oriente. Il governo in tensione su molti temi ora rischia l'implosione. Nei palazzi della politica la sensazione è che il Big bang stia ...

Francia - Gilet Gialli potrebbero presentarsi alle Elezioni Europee : Se oggi Gilet Gialli presentassero una lista alle prossime Elezioni Europee di maggio 2019, otterrebbero in Francia il 12% dei voti, e sarebbero la seconda forza politica del paese. A dirlo un ...

Elezioni europee - la Ue contro fake news e interferenze della Russia | : Fondi più che raddoppiati e sistema di allerta rapida per la condivisione di informazioni e allarmi su campagne di disinformazione. "Russia prima fonte di interferenza, spende 1,1 miliardi l'anno", è ...

Elezioni europee - l'Ue lancia il Piano d'azione contro le fake news - : Fondi più che raddoppiati e sistema di allerta rapida per la condivisione di informazioni e allarmi su campagne di disinformazione. "Russia prima fonte di interferenza, spende 1,1 miliardi l'anno", è ...

Ricci : 'Pochi investimenti - il governo guarda solo alle Elezioni Europee' : C'è una parte della legge di bilancio che vi piace? guardate che non è un problema di contrapposizione politica, ma di numeri. Più dell'80% è parte corrente, pochissime risorse vanno in investimenti ...

Per le Elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo : nasce "L'Altra Italia" : Il "non partito" come aveva più volte spiegato Berlusconi "L'altra Italia" sarà una lista con cui Forza Italia si allargherà...

Google promette trasparenza per le Elezioni europee : L’azienda di Mountain View anticipa eventuali leggi nazionali o europee sulla pubblicità elettorale online. Una legislazione istituzionale è però necessaria. Leggi

Google vara le regole per controllare le pubblicità politiche alle Elezioni europee : ... come la registrazione, nel caso dei partiti politici o, in caso di privati cittadini, il numero di passaporto e la nazionalità, per evitare annunci da Russia, Cina o altre parti del mondo,. non ...

Elezioni europee 2019 - contro la retorica sovranista l’Ue si racconta in un portale “Ecco dove Bruxelles investe i suoi fondi” : Alla costante crescita dei consensi in favore dei cosiddetti partiti nazional-populisti l’Unione europea ha deciso di rispondere aprendosi ai cittadini e spiegando loro come Bruxelles condiziona la loro vita di tutti i giorni. È con questo intento che è nato, da un’iniziativa del Parlamento europeo, il nuovo portale online “Cosa fa l’Europa per me”, una piattaforma web con la quale ognuno dei 550 milioni di cittadini potrà verificare quali ...

Potenza. Elezioni regionali il 26 maggio 2019 insieme alle europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Accordi&Disaccordi - Di Battista su Nove : “Non mi candiderò alle Elezioni europee” : “Non mi candiderò alle elezioni europee”. Alessandro Di Battista chiarisce il suo futuro nella seconda puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show realizzato da Loft Produzioni in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. Andrea Scanzi (conduttore insieme a Luca Sommi) vuole subito conoscere i progetti del leader Cinque Stelle: “La gente a casa si domanda, ma Alessandro Di Battista che farà da grande?”. “Non lo so, ...