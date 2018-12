Elena Sofia Ricci e il terribile lutto sul set Il racconto drammatico

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Graveper. Un dolore atroce per la bella attrice che ha raccontato quanto ha sofferto per quella perdita che non riesce a superare.sta per tornare in televisione con la quinta stagione della serie televisiva della Rai “Che Dio ci aiuti”. Nella serie,interpreta Suor Angela, la protagonista.Suor Angela è una suora molto particolare, scorretta e buffa. Per le suore del convento è una specie di “mamma”. Una figura insostituibile in quel contesto che, per tutte le suore che lo abitano, è una sorta di focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Ma non tutto va come deve e a un certo punto il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar. A questo punto Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi ...