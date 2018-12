Drepanocitosi e sindrome toracica acuta | parte da Padova primo studio italiano premiato a

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Comprendere le conseguenze dellanei pazienti pediatrici conper poter prevenire episodi gravi e facilitare l’accesso alle cure nei centri di riferimento.da questo grande obiettivo ilnazionale e multicentrico, condotto dal Gruppodella Clinica di Oncoematologia Pediatrica die coordinato dalle dott.sse Laura Sainati e Raffaella Colombatti, con il sostegno della Fondazione Città della Speranza, su una delle complicanze più frequenti e gravi di una malattia genetica considerata tra quelle rare ematologiche, ma sempre più frequente a livello mondiale e nota anche come anemia falciforme.I risultati preliminari sono stati presentati al Congresso internazionale annuale dell’Academy of Sickle Cell Disease and Thalaessemia (ASCAT), svoltosi a Londra, dalla dott.ssa Vania Munaretto e le sono valsi un premio ...