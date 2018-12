Dramma per Laura Chiatti e Marco Bocci | i ladri svaligiano casa prendendo pellicce e oro

Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5 - il Dramma dell’attrice durante le riprese : Un grave Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5. durante un'intervista con Di Più, l'attrice ha confidato le difficoltà nel recitare durante la quinta stagione della fiction. Lo scorso luglio, infatti, sua madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto, si è ammalata e in seguito è deceduta all'età di 77 anni. Per l'interprete di Suor Angela non è stato affatto facile fare il suo lavoro sul set. Un duro colpo per la sua vita privata, e ...

Arezzo - Drammatica rapina all’orafo : pestato - accoltellato e legato per ore : L'uomo di 52 anni sorpreso alle spalle da un malvivente e costretto ad aprire il suo laboratorio dove ha cercato di reagire ma è stato pestato e ferito al volto da un fendente di striscio alla guancia. La vittima è rimasta legata per ore dopo che il rapinatore è scappato con un ingente bottino.Continua a leggere

Amici - il Dramma di Tish : cotta clamorosa per Alberto Urso - la scenata isterica. Finisce male : Un gossip scuote Amici di Maria De Filippi . Già, perché Alberto Urso e Tish hanno dato prova di grande, anzi grandissima complicità. Tanto che Tish si è prodotto in una scenata di gelosia che non è ...

Sci - incidente Drammatico in Val Gardena - paura per lo svizzero Gisin : Gara drammatica in Val Gardena dove la discesa libera valida per la coppa del Mondo è stata funestata dall'incidente occorso allo svizzero Marc Gisin. L'atleta elvetico è letteralmente volato sulla prima delle «Gobbe del cammello» schiantandosi sulla pista e perdendo conoscenza.

Lory Del Santo e il Dramma segreto : «Vittima di violenza per due volte» : Per due volte vittima di violenza, ?una cosa tipo rapimento?. Lory Del Santo, di recente come riportato da Leggo.it reclusa all?interno della casa del Grande Fratello Vip, racconta...

Eva Henger - il Dramma segreto a Pomeriggio 5 : «Mi hanno operata d'urgenza - me la sono vista brutta» : Eva Henger e l'operazione d'urgenza al seno. L'ex naufraga ha raccontato a Pomeriggio 5 il suo dramma segreto. «Avevo un bozzo sul seno, sentivo dolore e non riuscivo più ad...

Gerry Scotti - battuta infelice (ma involontaria) a The Wall : “Un tempismo Drammaticamente perfetto” : Non solo a L’Eredità di Flavio Insinna. Anche a The Wall di Gerry Scotti, il game show della concorrenza, che va ora in onda su Canale 5 al posto di Caduta Libera, non mancano gli scivoloni. A proposito di Caduta Libera, è di poche settimane fa una gaffe strepitosa di Gerry subito ripresa da Striscia la Notizia. Si sa, il tg satirico di Antonio Ricci non fa sconti a nessuno e il povero Scotti è finito nel mirino di Ezio Greggio e Enzo ...

Dramma di Corinaldo - regole per concerti e discoteche (perché non succeda mai più) : NON È UN CONCERTONO AI MINORENNI IN DISCOTECALOCALICONTROLLO DIVIETO DELLO SPRAYGLI ADULTIORARIO concertiVIETARE SERATE DOPPIE O TRIPLESANZIONIBLACK LIST DEGLI ORGANIZZATORIIl gruppo Facebook si chiama «Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra» e a scorrerlo ci sono messaggi duri contro la gestione del locale, il ragazzo che avrebbe usato lo spray e anche il cantante, ma ci sono anche tante testimonianze di chi è rimasto coinvolto in ...

Germania - insolita quanto Drammatica perdita nella città di Westönnen : fiume di cioccolato si riversa in strada : Con le festività natalizie alle porte, è il periodo dell’anno in cui tutti ci concediamo un pezzo di cioccolato in più rispetto al solito. Ma in una città della Germania occidentale sembra proprio che abbiano voluto esagerare. Una strada di Westönnen, 40km a ovest di Dortmund, ha avuto una ripavimentazione degna di Willy Wonka quando una tonnellata di cioccolato è fuoriuscita da una fabbrica, solidificandosi sull’asfalto. Il giornale tedesco ...