huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Dopo Ncc si apre il fronte taxi. L'ala dura in rivolta: 'Il governo fa retromarcia' - LaCiuraRaffaele : RT @HuffPostItalia: Dopo Ncc si apre il fronte taxi. L'ala dura in rivolta: 'Il governo fa retromarcia' - HuffPostItalia : Dopo Ncc si apre il fronte taxi. L'ala dura in rivolta: 'Il governo fa retromarcia' - ilfogliettone : Dopo Ncc si apre fronte taxi, 'governo fa retromarcia' - -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) E adesso siil. Con un'altra giornata nera per i trasporti pubblici della capitale. E non solo. In molte città italiane sono scesi in piazza tassisti da una parte e Ncc dall'altra.Il secondo giorno 'caldo' sultrasporto arriva quando dall'assemblea in corso all'aeroporto di Fiumicino, con circa 500 tassisti, arriva la notizia che il"starebbe facendo marcia indietro sull'emendamento presentatoci ieri dal viceministro Rixi sulla redazione di alcune regole fondamentali per il ripristino della legalità nel settore di noleggio con conducente. A questo punto vogliamo scendere in piazza e ci recheremo sotto al Senato", sostengono agguerriti i tassisti.L'emendamento in questione, che disciplina il settore Ncc, costringendo di fatto il Noleggio con conducente a rientrare in autorimessaogni servizio, era al centro della protesta di ieri, ...