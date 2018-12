Donald Trump firmò una lettera di intenti sulla costruzione di una Trump Tower a Mosca

WEF Davos - ci sarà anche Donald Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Donald Trump contro la Fed - "incredibile" che pensi di alzare i tassi "con il mondo che esplode attorno a noi" : Donald Trump torna all'attacco della Fed. Per il presidente americano è "incredibile" che la Federal Reserve possa prendere in considerazione mercoledì l'aumento dei tassi di interesse. "E' incredibile che con un dollaro molto forte e praticamente senza inflazione, con il mondo esterno che esplode intorno a noi, con Parigi che sta bruciando e con la Cina in calo, la Fed stia addirittura considerando un altro aumento dei tassi di ...

Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney - suo consulente per il budget - come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney, suo consulente per il budget, come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio, in sostituzione di John Kelly, l’ex generale dei Marine che lascerà l’incarico a gennaio dopo un

Donald Trump nomina Mick Mulvaney capo dello staff pro tempore - : John Kelly lascerà alla fine dell'anno, il presidente sceglie il direttore del bilancio dopo aver ricevuto una serie di no. Nelle ultime ore si era anche fatto il nome di Jared Kushner, marito di ...

Usa - bimba migrante di 7 anni muore disidratata/ Ultime notizie - nuove polemiche nei confronti di Donald Trump : Usa, bimba migrante di 7 anni muore disidrata. Ultime notizie, nuove polemiche nei confronti della politica di Donald Trump

Il Senato statunitense contro Donald Trump : La maggioranza dei Senatori ha votato per chiedere di togliere l'appoggio all'Arabia Saudita nella guerra in Yemen, in parte come gesto di protesta per l'uccisione di Khashoggi

Condannato Michael Cohen : pagò il silenzio di sue escort che fecero sesso con Donald Trump : L'ex avvocato di fiducia di Donald Trump è stato Condannato a 3 anni di reclusione: fu lui a pagare due donne affinché non raccontassero di aver avuto rapporti sessuali extraconiugali con il Presidente degli Stati Uniti.Continua a leggere

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - è stato condannato a 3 anni di carcere : Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e suo fidato collaboratore, è stato condannato a 3 anni di prigione per il suo ruolo nello scandalo delle somme di denaro corrisposte a due donne perché non rivelassero

John Kelly - capo dello staff di Donald Trump - lascerà il suo incarico a fine mese : Era considerato una delle poche persone in grado di contenere l'imprevedibilità di Trump, ma la sua partenza era nell'aria da tempo

Amal Clooney "distrugge" Donald Trump in un discorso agli Unca Awards di New York : Amal Clooney, avvocato 40enne specializzato nella difesa dei diritti umani e moglie dell'attore George Clooney, ha attaccato il presidente americano Donald Trump durante gli Unca Awards 2018, cioè i premi per la miglior copertura mediatica delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Clooney fa parte di una frotta piuttosto ampia di figure pubbliche che sta contestando l'approccio di Trump contro i media.Nel corso della sua carriera ha difeso ...

Donald Trump si mette il gilet giallo : "Sbagliato alzare il costo dell'energia per coprire chi inquina di più al mondo" : Donald Trump ironizza sulla decisione del presidente francese - dopo la protesta dei gilet gialli - di congelare l'aumento delle tasse sul carburante, che a suo avviso dà ragione alla sua contestazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici."Sono contento che il mio amico Emmanuel Macron e i manifestanti di Parigi abbiano concordato con la conclusione cui sono arrivato due anni fa", scrive su Twitter, alludendo alla sua ...

Giuseppe Conte - come scardina la Ue : il ruolo di Donald Trump e il patto segreto Parigi-Berlino : ... ha promosso la manovra del governo: 'Crediamo che il processo sul budget che ha intrapreso l'Italia sia molto significativo per l'Italia, l'Unione europea e per il mondo'. Il punto è che per Trump, ...

Trump-Xi - chi ha vinto al G20? Il baratto di Donald : tregua dei dazi - export in crescita|Il Nuovo Timoniere impegna la Cina a comprare di più : L’intesa con XI Jinping permetterebbe di ridurre il deficit commerciale: Washington si accontenterebbe di un quarto dello sbilancio attuale: 90 miliardi di dollari, 0,4% del Pil

Donald Trump e Xi Jinping all'inizio di una nuova guerra fredda : ... Donald Trump e Xi Jinping, presidenti degli Stati Uniti e della Cina, i due giganti impegnati in una guerra commerciale che potrebbe destabilizzare l'economia mondiale. Ormai da mesi Washington e ...