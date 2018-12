Disparità di genere - Italia fanalino di coda in Europa nel 2018 : Una seconda motivazione è data dal fatto che le donne sono sottorappresentate nelle aree di occupazione in crescita , che richiedono competenze e conoscenze STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e ...

Disparità di genere possono ridurre sopravvivenza di bambine al di sotto dei 5 anni : In Italia il Gender Inequality Index, GII, spiega Gallo all'ANSA è di 0,085, il range va da un minimo di 0,04 in Svizzera a un massimo di 0,767 in Yemen con una media di 0,36 nel mondo'. È emerso, ...