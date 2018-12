Disparità di genere - Italia fanalino di coda in Europa nel 2018 - : Caterina Conti commenta i dati del Global Gender Gap Report, cheogni anno fornisce la classifica dei Paesi del mondo riguardante le Disparità di genere

Disparità di genere possono ridurre sopravvivenza di bambine al di sotto dei 5 anni : In Italia il Gender Inequality Index, GII, spiega Gallo all'ANSA è di 0,085, il range va da un minimo di 0,04 in Svizzera a un massimo di 0,767 in Yemen con una media di 0,36 nel mondo'. È emerso, ...