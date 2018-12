Direttiva sulla plastica monouso | Greenpeace | “Dall’Europa segnale importante ma non

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Dopo mesi di intensi negoziati, spiegain una nota, “l’Unione Europea ha concordato un testo definitivo che contiene le attese norme. Con la nuovaarriva undall’Europa per contrastare l’inquinamento danei mari del Pianeta. Tuttavia le misure concordate, come la riduzione a monte della produzione di alcuni imballaggi e contenitori in, non rispondono pienamente alla gravità dell’inquinamento dei nostri mari.”“Sicuramente quello lanciato dall’Unione europea è unche risponde alle richieste e alle preoccupazioni di migliaia di cittadini. Ancora, però, si è lontani da una vera soluzione. Non introducendo misure vincolanti per gli Stati membri per ridurre il consumo di contenitori per alimenti, e ritardando di quattro anni l’obbligo di raccogliere ...