Direttiva Bolkestein | Lolini | ' Una risposta concreta | anche per la Maremma'

Balneari - prorogata l'esclusione dalla Direttiva Bolkestein. Ok al Senato : Roma - 'Era una mia priorità su cui ho messo la faccia e mi sono battuto. Oggi posso finalmente dire che per il mondo balneare siamo riusciti a muovere qualcosa e portare a casa la prima vittoria. È stata raggiunta oggi in Senato l'intesa che consente per i prossimi 15 anni di prorogare l'esclusione della ...