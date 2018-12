Diretta Bologna Milan | risultato finale 0-0 | info streaming video e tv | un punto a

Bologna Milan 0-0 in Diretta LIVE : triplice fischio - finisce a reti bianche : Bologna Milan CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale: Termina il match 90’+5′ Occasione per il Bologna. Colpo di testa di Destro da pochi passi dalla porta che però non crea problemi a Donnarumma. 90’+1′ Sostituzione Bologna: fuori Santander, dentro Destro. 85′ Sostituzione Milan: fuori Suso, dentro Laxalt. 84′ Occasione […] L'articolo Bologna Milan 0-0 in diretta LIVE: ...

Bologna Milan in Diretta LIVE - Formazioni - Risultatp e Cronaca in tempo reale : Bologna Milan Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale: 27′ Occasione per il Bologna. Tiro dal limite di Palacio, Donnarumma respinge, Santander tenta il tap-in ma è in fuorigioco. 23′ Occasione per il Milan. Tiro di prima intenzione di Higuain bloccato da Skorupski. 21′ Occasione per il Milan. Suso la […] L'articolo Bologna Milan in Diretta LIVE, Formazioni, Risultatp e Cronaca in tempo ...

Bologna-Milan Diretta live : formazioni ufficiali - tabellino e marcatori : Bologna-Milan diretta live – Si conclude la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che va in archivio con il match tra Bologna e Milan. I rossoneri sono reduci dalla clamorosa eliminazione in Europa League ma adesso hanno l’occasione di scattare per la corsa alla Champions League dopo il passo falso della Lazio contro l’Atalanta. Momento difficilissimo per il Bologna, la squadra di Inzaghi al ...

