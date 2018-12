diMartedì | Alberto Angela approda su La7 per farsi pubblicità

davidemaggio

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Alla fineto a sorpresa su La7. Nessun trasloco televisivo in vista, però: il popolare divulgatore scientifico ieri sera è comparso asemplicemente per pubblicizzare il proprio ultimo libro. Perché si sa, al giorno d’oggi la cultura non conosce confini, limiti o scuderie. Soprattutto se c’è ci sono finalità promozionali.Così, il conduttore di Ulisse ha trovato spazio sulla rete terzopolista con un contributo registrato in cui lui stesso raccontava la figura di Cleopatra, che per l’appunto è la protagonista del suo ultimo libro. Tra mito, leggenda e certezze storiche, il divulgatore ha ripercorso le vicende della celebre regina egiziana per alcuni minuti.Il “regalo speciale di” – come lo hanno definito a– aveva però un chiaro scopo promozionale: Giovanni ...