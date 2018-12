Diabete | rischio malattie cardiovascolari

Diabete negli anziani : rischio demenza - provoca declino mentale in 5 anni : Una ricerca pubblicata su Diabetologia ha rilevato che nelle persone anziane la presenza di Diabete è associata a un declino cerebrale nell’arco di 5 anni. Studi precedenti avevano già scoperto che il Diabete 2 è collegato a un aumento del rischio di demenza nelle persone anziane, ma i ricercatori dell’Università della Tasmania e della Monash University hanno voluto indagare sul collegamento tra declino cognitivo e atrofia cerebrale, ...

Diabete : rischio maggiore per infarto e ictus : Chi ha il Diabete ha rischio di morte il doppio e quadruplo di infarto e ictus rispetto a una persona sana. Indagine dell’International Diabetes

Diabete mellito di tipo 2 : sei fattori di rischio : Il Diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica caratterizzata, da un lato, dalla mancata produzione di una quantità sufficiente di insulina indispensabile per soddisfare i bisogni dell'organismo e, dall'altro, dal non corretto funzionamento dell'insulina prodotta. Entrambe le situazioni comportano l'aumento dei livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia). Ecco un elenco dei principali fattori di rischio del Diabete di tipo 2.

Dieta mediterranea contro rischio cardiopatia ischemica : protegge vasi Diabete : la Dieta mediterranea riduce il rischio di cardiopatia ischemica e potrebbe proteggere i vasi delle persone affette da diabete. Lo studio Sid.

I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute : Diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Diabete di tipo 2 - turni di notte e stili di vita poco salutari sono collegati ad un rischio maggiore di sviluppare la malattia : È ben noto che comportamenti poco salutari, come il fumo, una scarsa alimentazione e poca attività fisica, aggiunti al sovrappeso o all’obesità aumentino il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2. Ora anche il turno di lavoro, soprattutto quello di notte, è stato associato ad un rischio maggiore di sviluppare la malattia. Gli autori di un nuovo studio, infatti, ritengono di aver condotto la prima ricerca che abbia analizzato l’effetto ...

Salute : rischio Diabete dagli zuccheri nelle bibite ma non da quelli della frutta : Come noto, le bibite/bevande zuccherate (come i succhi di frutta) ed altri alimenti poco nutrienti ma pieni di zucchero e quindi molto calorici (dolci, snack) aumentano il rischio di sviluppare il diabete. Altri alimenti, come frutta o spremute (senza zuccheri aggiunti), pur contenendo zucchero (fruttosio) non aumentano il rischio di diabete: lo conferma una revisione di dati relativi a 155 ricerche, pubblicata sul British Medical Journal. La ...

Diabete - la malattia nascosta : ce l'hai e non lo sai. Chi è a rischio - i segnali e la possibile nuova cura : Il Diabete è una malattia subdola e pericolosissima e, purtroppo, sottovalutata da molti italiani. Oggi, 14 novembre, è la Giornata mondiale dedicata alla lotta a questa patologia che secondo le stime dell'International Diabetes Federation conta nel mondo (nel 2017) 425 milioni di malati, con proiez

Le malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Bere caffè riduce il rischio di Diabete : lo dicono gli studiosi : Il consumo di caffè è associato ad una riduzione del rischio di sviluppare la forma di diabete più frequente

Ecco la bevanda che riduce del 25% il rischio di sviluppare Diabete di tipo 2 : Una bevanda, molto popolare, ridurrebbe del 25% il rischio di sviluppare diabete di tipo 2: lo sostengono gli esperti dell’Institute for Scientific Information on Coffee, che nel corso dell’Annual Meeting della European Association for the Study of diabetes 2018 di Berlino hanno organizzato un evento sul tema “Caffè e diabete di tipo 2: una revisione delle ultime ricerche“. Mattias Carlström del dipartimento di Fisiologia ...

Fumo - Diabete e ipertensione sono più letali per le donne : il rischio di infarto è altissimo : Le donne sono soggetti molti più a rischio rispetto agli uomini se soffrono di pressione alta o di diabete, oppure se fumano. Questi noti fattori di rischio per il cuore aumentano la loro azione negativa più nelle donne che negli uomini. A questa conclusione è giunto un maxi-studio pubblicato sul British Medical Journal da Elizabeth Millett, epidemiologa presso The George Institute for Global Health della University of Oxford. Lo studio si basa ...

Diabete - denti e gengive a rischio per gravi infezioni : Il Diabete mette a rischio denti e gengive, causando gravi infezioni. Lo rivela la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) che, in attesa della Giornata Mondiale del Diabete, prevista per il 14 novembre, mette in guardia riguardo il rischio di parodontite, collegata al Diabete. Chi soffre di questa patologia infatti ha un rischio tre volte maggiore di ammalarsi di piorrea. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica che ...