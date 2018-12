Desaparecidos con sollievo Nel giorno della gran ritirata Salvini e Di Maio scelgono di

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nel, Matteoe Luigi Didi sparire, nel tentativo di passare da campioni morali di una trattativa che ha visto l'intero governo cedere quasi su tutta la linea. La storia è nota. Entrambi si inabissano, lasciano solo Giuseppe Conte a snocciolare davanti al Senato la listaresa, conclusione di una trattativa il cui punto di caduta è stato digerito a fatica sia dall'uno sia dall'altro. Dal Viminale arrivano di buon mattino foto al limite del nonsense. Ritraggono il ministro dell'Interno in maglione accanto ad Al Bano (sì, quel Al Bano), che con tanto di Panama ha donato al leaderLega "una bottiglia da 5 litri di Bacchus, riserva speciale Matteo".Il tempo per incontrare ilde vecchiomusica italiana c'è, quello per andare a sostenere Conte riempiendo fisicamente uno spazio vuoto no. ...