Dakota Johnson innamorata | la decisione sul fidanzato Chris Martin

Dakota Johnson : matrimonio in vista con Chris Martin? : Secondo le ultime indiscrezioni che si apprendono dai giornali americani, la coppia formata da Dakota Johnson e Chris Martin, sta per compiere un passo molto importante. Dopo un anno di amore vissuto fuori le luci della ribalta i due, presto o tardi, potrebbero sposarsi.Lo rivela una fonte molto vicina alla coppia al magazine Us Weekley, confermando i rumor che da tempo sono trapelati in rete. L"ex diva di 50 Sfumature, dal primo gennaio al ...