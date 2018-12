Costanzo | le cene con Maria | l’amore per la Izzo | battuta sulla d’Urso

gossipetv

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Mauriziosi confessa a Porta a Porta: leconDe Filippi, l’amore per Simonae lasu Barbara d’Urso Un applauso scrosciante lo accoglie nello studio di Porta a Porta. Bruno Vespa gli confida di non essere invidioso per natura, ma di fare un’eccezione nei suoi confronti per l’inesausta vitalità …L'articolo: lecon, l’amore per lad’Urso proviene da Gossip e Tv.