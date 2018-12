Costanza Ciano | la discendente di Galeazzo che si candida nel M5s

ilgiornale

: RT @junagoti: A #Livorno #m5s candida al consiglio comunale Costanza Ciano, discendente di Costanzo Ciano su @iltirreno #roadto2019 - marioricciard18 : RT @junagoti: A #Livorno #m5s candida al consiglio comunale Costanza Ciano, discendente di Costanzo Ciano su @iltirreno #roadto2019 - DaddiLuca : RT @junagoti: A #Livorno #m5s candida al consiglio comunale Costanza Ciano, discendente di Costanzo Ciano su @iltirreno #roadto2019 - cristianomeoni : RT @junagoti: A #Livorno #m5s candida al consiglio comunale Costanza Ciano, discendente di Costanzo Ciano su @iltirreno #roadto2019 -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)è tra iti del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Livorno . 24 anni,sarebbe una giovane attivista come tante altre. Se non fosse per il cognome. Come racconta ...