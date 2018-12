Coppa Davis – Bhupathi carica l’India | “contro l’Italia il nuovo format ci dà un

Toni Nadal va controcorrente : “la nuova Coppa Davis? Complimenti a Piquè - vecchio format ormai irrealizzabile” : Toni Nadal spezza una lancia a favore del nuovo forma di Coppa Davis: lo zio di Rafa fa i Complimenti a Gerard Piquè per le novità introdotte La Coppa Davis del 2019 sarà la prima targata Kosmos, azienda che vede Gerard Piquè fra i principali azionisti. Il nuovo format proposto dal difensore del Barcellona non ha entusiasmato i giocatori: partite da giocare tutte a Madrid, in stile Coppa del Mondo di calcio; match da giocare a novembre, ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

Tennis - Coppa Davis : Sebastien Grosjean nuovo capitano della Francia : Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis dopo l’addio di Noah delle scorse settimane Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis. Lo ha annunciato la FederTennis transalpina in un comunicato. Il quarantenne di Marsiglia, che nella sua carriera da giocatore vinse la Davis con la Francia nel 2001, ha firmato un contratto di due anni e prende il posto di Amelie Mauresmo. ...

Coppa Davis – Amelie Mauresmo rifiuta la panchina della Francia : sarà l’allenatrice di Pouille : Amelie Mauresmo declina la proposta di diventare capitana della Francia di Coppa Davis: la francese sarà l’allenatrice di Lucas Pouille Dopo la disfatta in finale di Coppa Davis e l’addio di Yannick Noah, la panchina della Francia continua a restare senza guida tecnica. Amelie Mauresmo, ex capitana di Fed Cup, ha deciso di declinare l’invito a sedersi sulla panchina maschile. La francese, ex allenatrice di Andy Murray (prima coach donna di ...

Tennis - Albert Costa difende il nuovo format della Coppa Davis : “Tutti si lamentano ma serviva un cambiamento” : Non è un mistero. C’è tanta contrarietà circa il nuovo format della Coppa Davis 2019. Il nuovo sistema, che prevede a febbraio il turno eliminatorio tra 24 squadre e poi dal 18 al 24 novembre le Finals, non entusiasma gran parte dei giocatori che in più di un’occasione hanno dichiarato chiaramente che è complicato conciliare la stagione regolare con questa novità nel calendario. In prima linea, in questo senso, il n.1 del mondo Novak ...

Come cambierà la Coppa Davis : Il più antico e prestigioso torneo a squadre del tennis maschile dal prossimo anno cambia completamente, su proposta del calciatore spagnolo Gerard Piqué (eh?)

Tennis - Coppa Davis 2019 : l’India ci crede “Possiamo battere l’Italia - l’erba è un vantaggio per noi” : “Possiamo battere l’Italia”. In India c’è grande attesa per la sfida del primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2019. Venerdì 1 e Sabato 2 Febbraio gli azzurri scenderanno in campo a Calcutta in una sfida molto complicata per la squadra capitanata da Corrado Barazzutti, anche perchè si giocherà sull’erba e dunque su una superficie poco amata dai Tennisti italiani. Il capitano dell’India Mahesh ...

Coppa Davis – Piquè punzecchia ancora Federer : “parlare con lui è difficile. Ognuno gestisce la sua carriera come vuole…” : Gerard Piquè punzecchia Federer: lo svizzero rifiuta di parlare dell nuova Coppa Davis e il difensore del Barcellona gli rifila una piccata frecciatina Dopo la finalissima tra Croazia e Francia, vinta dalla formazione est europea, è calato il sipario sull’ultima Coppa Davis con il vecchio formato. Quella del 2019 sarà la prima edizione targata Kosmos, azienda che vede Gerard Piquè fra i principali azionisti. Il nuovo format proposto ...

“Djokovic vuole boicottare la Coppa Davis” - la clamorosa indiscrezione del coach di Edmund : “c’è una regola che…” : Novak Djokovic starebbe cercando di convincere i giocatori a boicottare una regola dell’ITF che ‘costringerebbe’ i giocatori a partecipare alla Coppa Davis al fine di giocare le Olimpiadi: l’indiscrezione arriva dal coach di Edmund La nuova Coppa Davis che vedrà la luce nel 2019 non sembra essere nata sotto una buona stella. Fra grandi polemiche e rinunce di diversi top player, il torneo per nazionali del prossimo ...

Il duro sfogo di Yannick Noah : “sono disgustato - quella dell’anno prossimo non è la Coppa Davis! Bugiardi!” : duro sfogo di Yannick Noah post finale di Coppa Davis: il capitano dimissionario della Francia, si scaglia contro il nuovo format del torneo Finale di Coppa Davis amara per la Francia. La formazione transalpina si è dovuta arrendere ad un’ottima Croazia, più solida e anche più talentuosa dei ‘Galletti’, falcidiati da infortuni e con una condizione di forma generale non certo esaltante (doppisti a parte, non a caso gli ...

Coppa Davis : Nuova Formula - ecco come funziona : A prescindere da quello che è stato il risultato sportivo , solo per la cronaca, l'ultima 'Insalatiera' la porta a casa la Croazia che ha battuto la Francia 3-1, , ieri a Lilla, in Francia, si è consumato l'ultimo atto della Coppa Davis: la fine di un mito dello sport. ...

Tennis : Novak Djokovic contro l’ITF per la regola che lega la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla nuova Coppa Davis : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via l’anno venturo, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. In questo ...

Cosa c'è dietro la vittoria della 'piccola' Croazia nella Coppa Davis : La piccolissima Croazia (4 milioni di abitanti e spiccioli) conquista nettamente, in Francia, la seconda Coppa Davis, dopo quella, storica, del 2005, e la finale persa due anni fa. I l piccolo Belgio (11 milioni di persone) disputa le finali 2015 e 2017, la piccola Svizzera (8 milioni) s’impone nel 2014, la piccola Repubblica Ceca detta legge nel 2011 e 2012 (10 milioni), la ancor più piccola Serbia (7 milioni) vince nel ...