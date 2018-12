Coppa America 2019 | ecco le date della competizione

Vela - Coppa America 2021 : tutte le imbarcazioni iscritte alla Prada Cup. Luna Rossa Challenger of Record : Il percorso di avvicinamento alla 36^ edizione della Coppa America, che si disputerà ad Auckland (Nuova Zelanda) dal 6 al 21 marzo del 2021, sta entrando nel vivo con la prima fase di iscrizioni alla Prada Cup che è scaduta il 31 novembre. Al momento sono cinque le imbarcazioni ufficialmente iscritte alla competizione in programma ad inizio 2021 che designerà la sfidante di Emirates Team New Zealand (detentori del titolo) ...

Coppa Sudamericana : l’Atletico Paranaense trionfa ai rigori : L’Atletico Paranaense si è aggiudicato la Coppa Sudamericana, equivalente Conmebol dell’Europa League, superando in finale i colombiani dello Junior Barranquilla ai rigori. Dopo i supplementari il match si è chiuso sull’1-1, stesso risultato della finale di andata. Lo Junior ha sbagliato con Barrera, nei tempi supplementari, il rigore che avrebbe dato la vittoria alla sua squadra: è stato l’ottavo errore dal ...

Calendario Coppa America calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa America 2019 di calcio si disputerà dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile: la 46^ edizione del torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL avrà luogo nel Paese del calcio, a tre anni di distanza dalla Coppa del Centenario vinta dal Cile che si impose anche nel 2015 e che si presenterà difendere il titolo. Si giocherà in cinque città: a Rio de Janeiro (Stadio Maracanà), a Belo Horizonte (Stadio Mineirao), a San Paolo (Stadio Morumbi e ...

Vele - Coppa America 2021 : arrivano 8 nuove iscrizioni. Chi si aggiungerà a Luna Rossa? : Grandissime novità in vista per l’America’s Cup che si disputerà nel 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda). Nella notte sono infatti arrivate otto nuove richieste di iscrizione al trofeo sportivo più vecchio del Pianeta: le nuove domande si vanno ad aggiungere a quelle già più volte confermate di Luna Rossa, New York e Ben Ainslie che si sfideranno per la conquista della Prada Cup per poi andare a contendere la Coppa dalle Cento Ghinee a ...

Coppa America di Vela : tappa inaugurale a Cagliari : Sarà fondamentale per un nuovo e importante slancio alle attività e agli sport di mare, allo sviluppo e alla creazione di posti di lavoro".

Coppa America : tappa W.Series a Cagliari : ANSA, - MONTECARLO, 29 NOV - La Prada cup è stata varata ufficialmente poco fa nello Yacht club de Monaco. Si tratta della selezione degli sfidanti alla 36/a America's cup, in programma a Auckland nel ...

Slittino - cinque i convocati da Zöggeler per le due tappe di Coppa del Mondo junior in programma in Nord America : Felderer, Lukas Gufler, Hofer, Oberhofer e Nina Zöggeler: ecco i convocati per le tappe di Coppa del Mondo junior in Nord America Armin Zöggeler, direttore tecnico della Nazionale di Slittino artificiale, ha scelto gli atleti da portare in Nord America per le prime due tappe di Coppa del Mondo junior. Tra i convocati ci sono due uomini, Leon Felderer e Lukas Gufler, e tre donne, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler: tutti hanno ...

Slittino - la Nazionale azzurra vola in America : in programma tre gare di Coppa del Mondo : Si parte per Whistler, venti giorni in Nord America per tre gare di Coppa del Mondo Archiviata la tappa inaugurale di Igls con il bel secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, la Nazionale di Slittino su pista artificiale lascia l’Europa e si trasferisce in America del Nord per oltre tre settimane, da lunedì 26 novembre (quando arriverà a Whistler, in Canada) a martedì 18 dicembre, durante le quali affronterà ben tre ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (domenica 25 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : E’ stato un sabato semplicemente eccezionale per i colori azzurri. Dalla vittoria di Federica Brignone nel gigante di Killington alla doppietta sul podio nella discesa di Lake Louise con Christof Innerhofer secondo e Dominik Paris terzo. oggi si ritorna nuovamente in pista e soprattutto con gli uomini-jet l’Italia punta al bis nel supergigante in programma sul tracciato canadese. Difficile, se non impossibile, vedere un’azzurra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (sabato 24 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : Appassionati di sci, sarà un sabato assolutamente da non perdere! Scatta il primo fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 in Nord-America per una giornata quanto mai importante. Si inizierà con la prima manche dello slalom gigante femminile a Killington alle ore 15.45, mentre la seconda sarà in scena sulla pista del Vermont alle ore 19.00. Ma non finisce certo qui questo sabato NordAmericano. Alle ore 20.00, infatti, ci ...