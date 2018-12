CONTRATTI E LAVORO I numeri dell' Europa che possono spronare l' Italia

Lavoro : in Veneto tornano a crescere i CONTRATTI a tempo indeterminato (3) : (AdnKronos) - “Il quadro occupazionale Veneto va inoltre letto contestualmente allo scenario economico internazionale - avverte l’assessore - che evidenzia un progressivo indebolimento della crescita. Le previsioni di crescita del Pil Veneto dell’1,2% sia nel 2018 che nel 2019, trovano per ora confe

Lavoro : in Veneto tornano a crescere i CONTRATTI a tempo indeterminato (2) : (AdnKronos) - La dinamica trimestrale risulta fortemente influenzata dalla stagionalità tipica del periodo, che spiega il calo dei settori del commercio (-3.500 posizioni di Lavoro) e del turismo (-23.100), così come il saldo positivo dell'istruzione (+13.400), effetto dell'assunzione del personale

Lavoro : in Veneto tornano a crescere i CONTRATTI a tempo indeterminato : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - L'occupazione in Veneto continua a crescere, seppure a un ritmo meno sostenuto rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dai dati della Bussola trimestrale sul mercato del Lavoro regionale a cura dell'Osservatorio di Veneto Lavoro. Nell'ultimo anno i posti di Lavoro di

Pontedassio : protesta dei lavoratori contro la Cooperativa Proteo per i CONTRATTI di lavoro proposti - La Marca - Uil - "Chiederemo un ... : Un contratto di Cooperativa sociale . Questo quanto proposto a cinque lavoratori, tre ex Idealservice e due ex Helix, da parte della Cooperativa Proteo che, da luglio, ha preso in carico il servizio ...

Falsi CONTRATTI di lavoro per ottenere permessi di soggiorno - tre denunciati : Genova Avviavano Falsi contratti di lavoro per garantire il permesso di soggiorno a extracomunitari coinvolti in episodi di cronaca legati allo spaccio di droga. Con questa accusa sono stati denunciati a piede libero due imprenditori genovesi di 57 e 26 anni ed un cittadino albanese di 38 anni. I tre sono accusati di falso ...

Falsi CONTRATTI di lavoro a migranti - ex viceprefetto arrestato a Savona : aiutava in cambio di gioielli - cene e biglietti : gioielli, cene, dispositivi elettronici, lavori di manutenzione e biglietti per le partite della Juventus in cambio del proprio aiuto a un’organizzazione che si occupava di fare entrare immigrati in Italia con Falsi contratti di lavoro. È l’accusa con cui i carabinieri hanno arrestato Andrea Giangrasso, 69 anni, ex viceprefetto di Savona. Il funzionario, in pensione dal 2014, dovrà rispondere dei reati di favoreggiamento alla permanenza di ...

Il lavoro frena con le nuove regole : crollano i CONTRATTI stabili : Sull'anno i contratti stabili diminuiscono di ben 184mila unità. La fotografia, provvisoria, sul mercato del lavoro a settembre appena pubblicata dall'Istat conferma una situazione difficile, che risente anche del clima di incertezza e spiazzamemto tra imprese e operatori. Gli attuali, limitati, incentivi al lavoro stabile non sono in grado di dare la scossa che serve. E la stretta, da domani a regime, sui rapporti temporanei non ...

Dal 1° novembre nuovi limiti per i CONTRATTI di lavoro a termine : massimo 12 mesi : Oggi 31 ottobre termina la fase transitoria che i legislatori hanno imposto ad alcune novita' provenienti dal decreto dignita' entrato in vigore lo scorso luglio. Al fine di consentire alle aziende di mettere a posto la macchina amministrativa e la struttura organizzativa e di recepire le nuove disposizioni provenienti dal decreto, il legislatore aveva previsto questa fase di transizione. Da domani 1° novembre uno degli aspetti più discussi del ...

Lavoro - settembre nero : sale la disoccupazione - crollo dei CONTRATTI stabili : Dato che sembra quindi confermare il fatto che la dinamica dell'economia italiana rimane "stagnante" . Lo rileva l'Istat, nella nota flash su occupati e disoccupati. Dopo l'aumento del mese scorso, ...

Disoccupazione risale - +10 - 1% : crollano CONTRATTI stabili. Più giovani senza lavoro : Brutte notizie sul fronte lavoro nel mese di settembre 2018. Il tasso di Disoccupazione in questo mese risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Lo rivelano i dati Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Secondo i dati dell’Istituto di statistica tornano a salire le persone che cercano un lavoro, crollano i contratti stabili e i giovani non se la passano tanto bene: il tasso di Disoccupazione giovanile risale infatti ...

