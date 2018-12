: Conte:riannodato con Ue,senza arretrare - TelevideoRai101 : Conte:riannodato con Ue,senza arretrare -

"Abbiamo lavorato per avvicinare le posizionimairispetto agli obiettivi che ci hanno dato gli italiani con il voto del 4 marzo e per evitare l'infrazione". Così il premieral Senato sulla Manovra,sottolineando di averne "salvato l'impostazione",cedere suinuti con l'Ue "Mi sono assunto l'onere e la responsabilità di riannodare il dialogo"per non compromettere il processo riformatore avviato dal governo".Il premier ha assicurato che Reddito di Cittadinanza e Quota 100partiranno come previsto.(Di mercoledì 19 dicembre 2018)