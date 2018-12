Consiglio comunale Modica | Cavallino cambia casacca

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

Imperia : nervi tesi in maggioranza per le modifiche al regolamento del Consiglio comunale. Critica anche la minoranza/Gli scenari : Ci siamo presentati per la politica del fare e non per la vecchia politica . La maretta, piuttosto, c'è nella minoranza che come sempre alza i toni cavalcando la situazione". Segui ...

M5S Cuneo : "Almeno nell'ultimo Consiglio comunale dell'anno si parli di verde urbano!" : "L'ultimo Consiglio comunale dell'anno è alle porte ed il Movimento 5 Stelle di Cuneo è attrezzato per questo appuntamento. Come da abitudine, anticipiamo ai cittadini i temi di cui ci andremo ad ...

Consiglio comunale - Alle 15 di mercoledì concerto delle scuole medie ad indirizzo musicale. Giovedì e venerdì inizio alle 14.30. Diretta ... : Il CONSIGLIO COMUNALE di Ferrara verso il Bilancio di Previsione 2019-2021. In seduta mercoledì 19, Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 13-12-2018 / Giorno per giorno Un'esibizione musicale dei ragazzi ...

Il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania : Con ventisette voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale di Catania, a tarda sera, ha dichiarato il dissesto economico

Seduta aperta del Consiglio comunale di Comiso : Domani, 12 dicembre Seduta aperta del Consiglio comunale di Comiso nel corso della quale verrà conferita una cittadinanza onoraria e riconoscimenti

Politica. Martedì 11 dicembre si riunisce il Consiglio comunale : l'ordine del giorno dei lavori : ... Gruppo misto, ; 'Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie nei locali pubblici e di spettacoli' presentato da Rosanna Biondi , Lega Nord, . Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 A ...

Marsala - SEDUTA APERTA DI Consiglio comunale SUL PORTO DI MARSALA : SI TERRA' LUNEDI' 17 DICEMBRE LA SEDUTA APERTA DI CONSIGLIO COMUNALE SUL "PORTO DI MARSALA" Si informano gli Organi di informazione che la SEDUTA "APERTA" di CONSIGLIO COMUNALE sul "PORTO di MARSALA", ...

Lavori Consiglio comunale del 6 Dicembre : Vietato portare cani e gatti in luoghi e piazze dove si tengono spettacoli pirotecnici autorizzati. Così come far esplodere botti e petardi in presenza di persone ed animali e a meno di 500 metri da ricoveri, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, condomini, ...

Scrive Vittorio Alfieri - sull'autoreferenzialità del Consiglio comunale sulla disabilità : Distinzioni stabilite dalla scienza . non da Vittorio Alfieri e adottate dalla quasi totalità dei SSN. Sorvolo sull'intervento di Aldo Rodriquez che pur dicendo di non volere utilizzare l'argomento ...

Napoli - flop in Consiglio comunale e de Magistris convoca la maggioranza : Il sindaco non si sottrae al processo e ammette: 'Non penso che siamo in crisi, dico che un paio di assenze hanno una origine politica, altre no, erano giustificate'. Va ricordato che al momento ...

Napoli - salta il Consiglio comunale : «Maggioranza assente in aula - mi vergogno» : Il Consiglio comunale di Napoli dopo meno di un'ora dall'avvio della seduta è stato sciolto per mancanza del numero legale. Alla verifica sul numero dei presenti hanno risposto in 19 e...

Borghetto - le minoranze attaccano : "L'amministrazione Canepa non ha affisso i manifesti per il Consiglio comunale per mancanza di scotch" : 'Da tempo sosteniamo che l'Amministrazione ingigantisca di fronte ai cittadini i problemi finanziari dell'Ente per non assumersi la responsabilità politica di tagli e mancati servizi e per far ...

Modica - Consiglio comunale aperto sulla giornata della disabilità : ...di un ascolto più costante da parte delle istituzioni cittadine che devono promuovere incontri e tavoli tecnici per affrontare con costanza e determinazione tutte le questioni che attengono al mondo ...