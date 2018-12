Conflitto d’interessi | Fico | “Priorità ma è errore pensare solo a Berlusconi Sia legge

Conflitto d’interessi - Cantone : “Abbiamo bisogno di legge che riguardi non solo la politica ma anche l’amministrazione” : ”C’è bisogno di una legge sui conflitti di interesse in generale che riguarda politica e amministrazione”. A sottolinearlo è il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone , a margine di un convegno alla Luiss. ”Per troppi anni abbiamo parlato di Conflitto di interessi per una sola persona, ma quello riguardava un aspetto. Ci sono tantissimi conflitti di interessi soprattutto nel mondo ...

Conflitto d’interessi - Salvini risponde al M5s : “La legge non è una mia priorità” : Il ministro della Giustizia, appena domenica pomeriggio, aveva definito una priorità del governo la legge sul Conflitto d’interessi. Ma per Matteo Salvini, non è in calendario, almeno per il momento. E frena quindi sulla rapidità con cui l’esecutivo Lega-M5s si occuperà (o meno) di uno dei temi più cari al Movimento. “M5S dice che Conflitto di interessi è una priorità? Per me non è una priorità“, ha detto il ministro ...