Confindustria | infrastrutture e lavoro la base da cui ripartire

valtellinanews

: Il Sud ha bisogno di infrastrutture che lo colleghino ai mercati e di misure di stimolo agli investimenti privati p… - Confindustria : Il Sud ha bisogno di infrastrutture che lo colleghino ai mercati e di misure di stimolo agli investimenti privati p… - Confindustria : Nella #LeggediBilancio è necessario spostare risorse su crescita e infrastrutture ed evitare a tutti i costi la pro… - Confindustria : L’industria italiana è segmentata dopo la crisi: il 60% di imprese può ancora crescere puntando su qualità, innovaz… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Per quanto riguarda l'economia, secondo Riva il vero problema è l'incertezza: «Questa è la cosa peggiore: perché non si agisce e non si decide. L'imprenditore invece ha bisogno di sapere per ...