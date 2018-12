Commercio | accordo sul primo contratto Dmo | aumento di 85 euro

G20 - c'è l'accordo ma gli Usa tengono il punto su Commercio e clima : I leader del G20 hanno raggiunto un'intesa su commercio e migranti, ma i Grandi del mondo restano spaccati su un argomento al centro dell'agenda, il clima

G20 - accordo su Commercio e migranti ma sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

G20 : raggiunto accordo sul Commercio : ANSA, - BUENOS AIRES, 1 DIC - I leader del G20 hanno trovato l'accordo nel comunicato finale sul commercio. Il G20 vede favorevolmente "la forte crescita economica globale, anche se sempre meno ...

Brexit - allarme Fitch : senza accordo con Ue a rischio Commercio ed economia : L'agenzia di rating Fitch conferma il rating della Gran Bretagna a 'AA' ma peggiora l'outlook con prospettive negative, citando le incertezze legate dal rischio di una 'hard' Brexit senza un accordo

