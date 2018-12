Com’è il primo tunnel sotterraneo inaugurato da Elon Musk

wired

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Una Tesla Model X all’inaugurazione deltratto didi The Boring Company. (foto: Robyn Beck/Pool via Bloomberg) Dopo due anni di lavorazione, il miliardariohala sera del 18 dicembre a Los Angeles il suo progetto di galleria superveloce, pensata per alleggerire il traffico di superficie nelle megalopoli più congestonate. Ilsegmento mostrato al pubblico (e in diretta streaming) è lungo circa 1,83 km, e porta la firma di The Boring Company, impresa nata specificamente per questa iniziativa, che verrà sperimentata, estesa e perfezionata nei prossimi anni.Il progetto Ilsarà aperto a qualunque tipo di veicolo elettrico, privato o appartenente al servizio pubblico. Le auto verranno incastrate su una specie di carrello dalle ruote retrattili, che verrà sparato nel condotto a una velocità massima di 200 chilometri orari, senza ...