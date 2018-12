Collari d’Oro 2018 | consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del CONI Giovanni

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ald’Onore delsi è tenuta la cerimonia di consegna deid’Oro al merito sportivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente delMalagò, che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero uno dello sport italiano ha spiegato i criteri per l’assegnazione, spiegando che è in via di completamento il conferimento del riconoscimento per coloro che hanno vinto prima dell’istituzione del premio e che la situazione verrà definitivamente sanata il prossimo anno. Malagò ha anche sottolineato i risultati in alcune discipline che hanno sorpreso, definendoli garanzia per il futuro dello sport italiano.Luca Pancalli, Presidente ...